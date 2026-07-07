ده روزگی توافق چارچوب؛ ۶۵ شهید لبنانی و ۲۳۰ تخلف رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الاخبار، «توافق چارچوب» که در ۲۶ ژوئن به امضای نماینده لبنان و رژیم صهیونیستی رسید، تنها در عرض ۱۰ روز، ده ها بار توسط رژیم صهیونیستی نقض شد.

در حالی که بنابر اعلام منابع آگاه، جوزف عون رئیس جمهور و نواف سلام نخست وزیر لبنان توافق کردند که برای جلوگیری از عدم تصویب توافق مذکور، آن را در شورای وزیران مطرح نکنند، در سایه تجاوزهای مکرر رژیم صهیونیستی، به نظر می‌رسد لبنان از این توافق چیزی به دست نیاورده است و هیچ تضمین شفاهی یا روندی برای دستیابی به تقاضای توقف و تخریب اراضی و عقب نشینی از خاک وجود ندارد.

اما آنچه که از همه مهمتر است، این است که تحقیقات در این پرونده نیز دستخوش تحولات میدانی شده است، به ویژه اینکه دشمن اسرائیلی به بهانه اینکه فرصتی برای حذف حزب الله وجود دارد، به دنبال جلب موافقت آمریکا برای از سرگیری عملیات نظامی علیه لبنان است.

تحولات میدانی بین ۲۶ ژوئن و ۶ جولای، نشان دهنده یک آتش بس سیاسی یا میدانی نیست، بلکه ادامه یک الگوی عملیات نظامی ثابت تل آویو است. بر اساس داده‌های وزارت بهداشت لبنان و منابع مستقل، در ده روز اول اجرایی شدن این توافق، لبنان حدود ۶۵ شهید و بین ۱۱۰ تا ۱۷۰ مجروح داده است. در این مدت، بسیاری از مناطق جنوبی، اعم از غیرنظامی و کشاورزی، بدون هیچ تغییری در قوانین درگیری، یا هیچ نشانه‌ای از کنترل واقعی بر رفتار تهاجمی اسرائیل، همچنان مورد هدف قرار گرفتند.

داده های میدانی نشان می دهد که بین ۱۸۰ تا ۲۳۰ تخلف در همین مدت ثبت شده است که شامل حملات هوایی، گلوله باران محلی، تحرکات نظامی و تهاجمات محدود بوده است.

رژیم صهیونیستی در این مدت عملاً قصد خود را برای حفظ حضور نظامی در «مناطق امنیتی» در جنوب لبنان و ارتفاعات کوه حرمون، بدون ارائه محدودیت زمانی مشخص اعلام کرده است. این یک مشکل اساسی در مورد ماهیت توافق است و نشان می دهد تعهدی برای توقف یا سازماندهی خروج ارتش رژیم صهیونیستی از مناطق لبنانی وجود ندارد. نخست‌وزیر و وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در این رابطه تاکید کردند که ارتش اسرائیل را به عنوان یک «ضرورت راهبردی» به بهانه جلوگیری از هرگونه تهدید آینده، حفظ خواهند کرد.

با وجود تمامی این شرایط ، جوزف عون رئیس جمهور لبنان هر روز مدعی می‌شود که این توافق هیچ گونه مشروعیتی برای حضور نیروهای اسرائیلی در داخل خاک لبنان قائل نیست و هدف از آن ایجاد یک روند خروج تدریجی است که راه را برای توانمندسازی ارتش لبنان برای گسترش اختیارات کامل خود در جنوب هموار می کند.