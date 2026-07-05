کرملین: ناچار به ایجاد منطقه امنیتی یا منطقه حائل خواهیم بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، دیمیتری پسکوف سخنگوی دفتر ریاست جمهوری روسیه (کرملین) امروز یکشنبه با صدور بیانیه ای اعلام کرد: نیروهای مسلح اوکراین به دلیل وخامت اوضاع خود در جبهه، حملات به زیرساخت‌ های غیرنظامی روسیه را تشدید کرده‌ اند.

سخنگوی دفتر ریاست جمهوری روسیه ادامه داد: اتحادیه اروپا در حال تبدیل شدن به یک بلوک نظامی- سیاسی است و این عامل، اوضاع مناقشه اوکراین را تشدید می‌کند.

دیمیتری پسکوف سپس اضافه کرد: به دلیل ماهیت تهاجمی رژیم کی‌ یف، برای تأمین امنیت شهروندان خود ناچار به ایجاد منطقه امنیتی یا منطقه حائل خواهیم بود. مسکو همواره از استیو ویتکاف، فرستاده ویژه رئیس‌ جمهور آمریکا و جرد کوشنر (داماد ترامپ) استقبال خواهد کرد و تماس‌ها برقرار است.