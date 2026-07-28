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۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۲۸

ابراز تمایل پوتین و علی‌اف به گسترش همکاری‌ها میان مسکو و باکو

ابراز تمایل پوتین و علی‌اف به گسترش همکاری‌ها میان مسکو و باکو

روسای جمهور روسیه و جمهوری آذربایجان، طی تماس تلفنی بر عزم متقابل خود برای گسترش همکاری‌های متقابلا سودمند تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری تاس، دفتر ریاست جمهوری روسیه امروز سه شنبه با صدور بیانیه ای از رایزنی تلفنی میان رؤسای جمهور روسیه و جمهوری آذربایجان با محوریت گسترش همکاری‌های دوجانبه خبر داد.

در بیانیه صادره از سوی دفتر ریاست جمهوری روسیه در این باره آمده است: ولادیمیر پوتین و الهام علی‌اف، روسای جمهور روسیه و (جمهوری) آذربایجان، طی تماس تلفنی بر عزم متقابل خود برای گسترش همکاری‌های متقابلا سودمند تأکید کردند.

کرملین در این بیانیه‌ای اضافه کرد: طرفین ضمن گفتگو درباره مسائل جاری در دستور کار بین‌ المللی و دوجانبه، بر ماهیت سازنده روابط روسیه و (جمهوری) آذربایجان و تقویت گفتگوهای بین نهادی میان دو کشور تاکید کردند.

کد مطلب 6902046

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