به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری تاس، دفتر ریاست جمهوری روسیه امروز سه شنبه با صدور بیانیه ای از رایزنی تلفنی میان رؤسای جمهور روسیه و جمهوری آذربایجان با محوریت گسترش همکاری‌های دوجانبه خبر داد.

در بیانیه صادره از سوی دفتر ریاست جمهوری روسیه در این باره آمده است: ولادیمیر پوتین و الهام علی‌اف، روسای جمهور روسیه و (جمهوری) آذربایجان، طی تماس تلفنی بر عزم متقابل خود برای گسترش همکاری‌های متقابلا سودمند تأکید کردند.

کرملین در این بیانیه‌ای اضافه کرد: طرفین ضمن گفتگو درباره مسائل جاری در دستور کار بین‌ المللی و دوجانبه، بر ماهیت سازنده روابط روسیه و (جمهوری) آذربایجان و تقویت گفتگوهای بین نهادی میان دو کشور تاکید کردند.