به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه با انتشار پستی در یکی از شبکههای اجتماعی نوشت: امروز، ایرانیان رهبری بزرگ را در پایتخت ایران بدرقه کردند که روزگار چون او بسیار کم پرورده است. در هنگامه این بدرقه بینظیر، دعاها بر لبها جاری است و نگاهها تا افق امتداد یافته است؛ گویی تاریخ، لحظهای درنگ کرده تا برگ دیگری از دفتر خویش را ورق بزند.
وی افزود: وجودی مبارک رفت، اما آنچه از خویش به یادگار نهاد، بیش از یک نام و یک دوره است: میراثی از خودباوری، عزتطلبی، استقلالخواهی، میهندوستی و ایستادگی در برابر طوفان حوادث.
بقایی تاکید کرد: پیکرها را خاک در آغوش میگیرد، اما اندیشههایی که ملتی را به اعتماد به خویش، پاسداری از استقلال، و پایداری در راه آرمانها فرا میخوانند، در گذر زمان فرسوده نمیشوند.
سخنگوی وزارت خارجه در ادامه افزود: اگر سرو از باغ برود، آیینِ سربلند ایستادن را برای نهالهای پس از خود به یادگار میگذارد؛ و دانهای که در خاک رود با جوانههای دوباره در وجدان آزادگان برمیخیزد و این، میراثی است که غبار سالیان بر آن نمینشیند.
چون شهادت، دولتی در عالم ایجاد نیست
عاشقان بال هما دانند بر سر تیغ را
گرچه پیش راه دشمن شمع بردن رسم نیست
ما ز خون گرم میگردیم رهبر تیغ را
صائب
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