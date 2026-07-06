به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت آب و فاضلاب استان یزد در واکنش به انتشار فیلمی در فضای مجازی درباره وضعیت آب شرب روستای رکن‌آباد، اطلاعیه درباره علت افت موقت فشار آب در این منطقه ارائه کرد.

بر اساس این اطلاعیه، در پی سوختن پمپ یکی از چاه‌های اصلی مجتمع آبرسانی سایت شهدا و همچنین بروز پارگی در جداره این چاه، عملیات تعمیر و بازسازی آن بلافاصله در دستور کار نیروهای فنی و عملیاتی شرکت قرار گرفت.

طی ۲۴ ساعت گذشته با تمهیدات انجام‌شده و تأمین آب از سایر منابع موجود، آبگیری مخازن ذخیره انجام شده و هم‌اکنون وضعیت مخازن و فشار آب در شبکه در حد مطلوب قرار دارد.

عملیات تعمیر این چاه در مراحل پایانی قرار دارد و پیش‌بینی می‌شود تا پایان امشب دوباره وارد مدار بهره‌برداری شود.

در زمان انجام عملیات فنی و خروج موقت این چاه از مدار، احتمال افت فشار آب در برخی ساعات و نقاط وجود داشته، اما با مدیریت شبکه و استفاده از سایر منابع، تلاش شده کمترین اختلال در روند تأمین آب مشترکان ایجاد شود.

در بخش دیگری از این اطلاعیه با اشاره به فیلم منتشرشده در فضای مجازی تصریح شده است: بررسی‌های فنی نشان می‌دهد فشار آب در فیلم یادشده در حد مطلوب بوده و جریان آب در انشعاب مورد نظر برقرار است؛ بنابراین این فیلم بیانگر قطع آب یا افت فشار شدید در شبکه آبرسانی روستا نیست.

روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان یزد در پایان، ضمن قدردانی از صبوری و همراهی مشترکان، از شهروندان خواست اخبار و اطلاعات مربوط به وضعیت شبکه آبرسانی را تنها از طریق مراجع رسمی شرکت پیگیری کنند.