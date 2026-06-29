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۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۱۷

بازگشت یک چاه به مدار، آب کنگاور را تقویت کرد

بازگشت یک چاه به مدار، آب کنگاور را تقویت کرد

کرمانشاه - مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان کنگاور گفت: با بازگشت چاه شماره پنج دشت علی‌آباد به مدار بهره‌برداری، ۳۵ لیتر در ثانیه به ظرفیت تأمین آب شرب شهر کنگاور افزوده شد.

حبیب‌اله خزائی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: پس از بروز حادثه و خروج چاه شماره پنج دشت علی‌آباد از مدار بهره‌برداری، کارشناسان فنی آب و فاضلاب شهرستان با انجام عملیات تخصصی، این چاه را در کوتاه‌ترین زمان دوباره وارد مدار کردند.

وی افزود: عملیات تعویض موتور شناور ۶۲ کیلوواتی، نصب و راه‌اندازی پمپ در عمق ۱۳۵ متری و رفع نقص فنی این چاه از نیمه‌شب آغاز شد و تا بامداد ادامه یافت تا روند تأمین آب بدون وقفه حفظ شود.

مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان کنگاور تصریح کرد: با بهره‌برداری مجدد از این چاه، ۳۵ لیتر در ثانیه به ظرفیت تأمین آب شهر افزوده شد که این افزایش دبی، نقش مؤثری در بهبود فشار آب، پایداری شبکه توزیع و تأمین مطلوب آب شرب، به‌ویژه در ساعات اوج مصرف، خواهد داشت.

خزائی با قدردانی از همراهی شهروندان در مدیریت مصرف آب، ادامه داد: مشارکت مشترکان در استفاده بهینه از منابع آبی، نقش مهمی در استمرار خدمات آبرسانی و عبور از فصل گرم سال دارد.

وی در پایان از شهروندان خواست با پرداخت به‌موقع قبوض آب‌بها و همچنین گزارش هرگونه برداشت یا انشعاب غیرمجاز از طریق سامانه ۱۲۲، شرکت آب و فاضلاب را در حفظ منابع آب و ارتقای کیفیت خدمات یاری کنند.

کد مطلب 6874072

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