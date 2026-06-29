بازگشت یک چاه به مدار، آب کنگاور را تقویت کرد

حبیباله خزائی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: پس از بروز حادثه و خروج چاه شماره پنج دشت علیآباد از مدار بهرهبرداری، کارشناسان فنی آب و فاضلاب شهرستان با انجام عملیات تخصصی، این چاه را در کوتاهترین زمان دوباره وارد مدار کردند.
وی افزود: عملیات تعویض موتور شناور ۶۲ کیلوواتی، نصب و راهاندازی پمپ در عمق ۱۳۵ متری و رفع نقص فنی این چاه از نیمهشب آغاز شد و تا بامداد ادامه یافت تا روند تأمین آب بدون وقفه حفظ شود.
مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان کنگاور تصریح کرد: با بهرهبرداری مجدد از این چاه، ۳۵ لیتر در ثانیه به ظرفیت تأمین آب شهر افزوده شد که این افزایش دبی، نقش مؤثری در بهبود فشار آب، پایداری شبکه توزیع و تأمین مطلوب آب شرب، بهویژه در ساعات اوج مصرف، خواهد داشت.
خزائی با قدردانی از همراهی شهروندان در مدیریت مصرف آب، ادامه داد: مشارکت مشترکان در استفاده بهینه از منابع آبی، نقش مهمی در استمرار خدمات آبرسانی و عبور از فصل گرم سال دارد.
وی در پایان از شهروندان خواست با پرداخت بهموقع قبوض آببها و همچنین گزارش هرگونه برداشت یا انشعاب غیرمجاز از طریق سامانه ۱۲۲، شرکت آب و فاضلاب را در حفظ منابع آب و ارتقای کیفیت خدمات یاری کنند.
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