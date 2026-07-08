آب شرب ۳۰۰ خانوار روستای هاربر پایدار شد

شهاب کریمیپناه در گفتگو با خبرنگار مهر، از اجرای عملیات جهادی تعویض پمپ شناور مجتمع آبرسانی حیدریه در شهرستان گیلانغرب خبر داد و اظهار کرد: با انجام این عملیات، پایداری آب شرب ۳۰۰ خانوار ساکن روستای هاربر حفظ شد و جریان آب این روستا به وضعیت مطلوب بازگشت.
وی با اشاره به بروز نقص فنی در پمپ شناور این مجتمع آبرسانی افزود: پس از شناسایی مشکل، اکیپهای فنی آبفای گیلانغرب در کوتاهترین زمان ممکن به محل اعزام شدند و عملیات تعویض و نصب پمپ جدید را آغاز کردند.
مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان گیلانغرب تصریح کرد: به دلیل قرار گرفتن چاه در منطقهای کوهستانی و صعبالعبور، انتقال تجهیزات سنگین با دشواری همراه بود، اما نیروهای عملیاتی با تلاش جهادی و استفاده از توان فنی خود موفق شدند پمپ شناور ۳۷ کیلووات را نصب و چاه را دوباره وارد مدار بهرهبرداری کنند.
کریمیپناه با بیان اینکه تأمین پایدار آب شرب مشترکان از اولویتهای اصلی این مجموعه است، گفت: با پایان این عملیات، فشار و جریان آب شرب در روستای هاربر به حالت عادی بازگشت و خدماترسانی به ۳۰۰ خانوار این روستا بدون وقفه ادامه یافت.
وی در پایان از تلاش شبانهروزی کارکنان آب و فاضلاب گیلانغرب قدردانی کرد و افزود: نیروهای عملیاتی با وجود سختی مسیر و شرایط جغرافیایی منطقه، با حضور بهموقع و اقدام سریع، مانع از تداوم اختلال در تأمین آب شرب مشترکان شدند.
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