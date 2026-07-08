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۱۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۵۹

آب شرب ۳۰۰ خانوار روستای هاربر پایدار شد

آب شرب ۳۰۰ خانوار روستای هاربر پایدار شد

کرمانشاه - مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان گیلانغرب گفت: با تعویض پمپ شناور مجتمع آبرسانی حیدریه، پایداری آب شرب ۳۰۰ خانوار روستای هاربر برقرار شد.

شهاب کریمی‌پناه در گفتگو با خبرنگار مهر، از اجرای عملیات جهادی تعویض پمپ شناور مجتمع آبرسانی حیدریه در شهرستان گیلانغرب خبر داد و اظهار کرد: با انجام این عملیات، پایداری آب شرب ۳۰۰ خانوار ساکن روستای هاربر حفظ شد و جریان آب این روستا به وضعیت مطلوب بازگشت.

وی با اشاره به بروز نقص فنی در پمپ شناور این مجتمع آبرسانی افزود: پس از شناسایی مشکل، اکیپ‌های فنی آبفای گیلانغرب در کوتاه‌ترین زمان ممکن به محل اعزام شدند و عملیات تعویض و نصب پمپ جدید را آغاز کردند.

مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان گیلانغرب تصریح کرد: به دلیل قرار گرفتن چاه در منطقه‌ای کوهستانی و صعب‌العبور، انتقال تجهیزات سنگین با دشواری همراه بود، اما نیروهای عملیاتی با تلاش جهادی و استفاده از توان فنی خود موفق شدند پمپ شناور ۳۷ کیلووات را نصب و چاه را دوباره وارد مدار بهره‌برداری کنند.

کریمی‌پناه با بیان اینکه تأمین پایدار آب شرب مشترکان از اولویت‌های اصلی این مجموعه است، گفت: با پایان این عملیات، فشار و جریان آب شرب در روستای هاربر به حالت عادی بازگشت و خدمات‌رسانی به ۳۰۰ خانوار این روستا بدون وقفه ادامه یافت.

وی در پایان از تلاش شبانه‌روزی کارکنان آب و فاضلاب گیلانغرب قدردانی کرد و افزود: نیروهای عملیاتی با وجود سختی مسیر و شرایط جغرافیایی منطقه، با حضور به‌موقع و اقدام سریع، مانع از تداوم اختلال در تأمین آب شرب مشترکان شدند.

کد مطلب 6882467

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