ماکرون وارد دمشق شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، امانوئل ماکرون، رئیس‌ جمهور فرانسه وارد دمشق پایتخت سوریه شد.

بر اساس اعلام این رسانه، رئیس‌جمهور فرانسه، امروز دوشنبه برای انجام سفری بی‌سابقه وارد دمشق پایتخت سوریه شد؛ این نخستین سفر مقام عالی یک کشور غربی به سوریه از زمان روی کار آمدن دولت خودخوانده جولانی در سوریه است.

به گفته کاخ الیزه، ماکرون در جریان این سفر که تا روز سه‌شنبه ادامه خواهد داشت، در «کاهش تنش‌ ها» در غرب آسیا نقش آفرینی خواهد کرد.

اسعد الشیبانی وزیر امور خارجه دولت خودخوانده این کشور هنگام ورود رئیس‌ جمهور فرانسه به دمشق، از او استقبال کرد.