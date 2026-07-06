قطع شبکه سراسری برق در کوبا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، شرکت دولتی برق کوبا امروز دوشنبه با صدور بیانیه ای اعلام کرد: شبکه برق کوبا دچار توقف کامل شده است.

در بیانیه صادره از سوی شرکت دولتی برق کوبا در این خصوص آمده است: مقامات هاوانا در حال رسیدگی به وضعیت جاری هستند و از آغاز تحقیقات درباره این موضوع خبر داده‌اند.

بر اساس اعلام رسانه های کوبا، شبکه ملی برق کوبا روز دوشنبه از کار افتاد و حدود ۱۰ میلیون نفر را بدون برق گذاشت. مقامات اعلام کردند که علت این حادثه همچنان در دست بررسی است.

گفتنی است که هاوانا سال ها است که با اقدامات خصمانه محور غرب به سرکردگی آمریکا مواجه است.