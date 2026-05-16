برق سراسری کوبا پس از قطع چند روزه، دوباره برقرار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، شرکت برق کوبا اعلام کرد: جریان برق در سراسر این کشور روز جمعه پس از یک قطعی گسترده بار دیگر بازگشت.

این خبر پس از آن منتشر می شود که روز سه‌شنبه گذشته ۱۲ می (۲۲ اردیبهشت ماه) ۶۵ درصد از خاک کوبا به طور همزمان دچار قطعی برق شد.

یک روز پس از آن، وزیر انرژی کوبا در تلویزیون دولتی اعلام کرد که ذخایر نفتی این کشور «تمام شده» است.

روز پنجشنبه (۲۴ اردیبهشت ماه) برق هشت استان از ۱۵ استان کوبا برگشت تا اینکه روز جمعه شرکت برق از اتصال مجدد شبکه در سراسر این کشور خبر داد.

با این حال، قطعی‌های برنامه‌ریزی‌شده ادامه دارد و مهم‌ترین نیروگاه حرارتی کوبا همچنان از کار افتاده است.

شبکه برق کوبا در سه‌ماهه اول ۲۰۲۶ دو بار، یک‌بار در ۵ مارس و ۱۶ مارس (۱۴ و ۲۵ اسفند ۱۴۰۴) و بار دیگر به طور کامل فروپاشید.

براساس گزارش ها، در ژانویه ۲۰۲۶ (آذر و دی ماه گذشته) پس از آنکه آمریکا محموله‌های ونزوئلا را قطع و مکزیک صادرات برنامه‌ریزی‌شده خود را متوقف کرد، واردات نفت به کوبا برای نخستین بار از سال ۲۰۱۵ صفر شد.