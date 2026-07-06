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۱۵ تیر ۱۴۰۵، ۲۱:۲۸

حضور میلیونی مردم در تشییع پیام انسجام ملی را به جهانیان مخابره کرد

حضور میلیونی مردم در تشییع پیام انسجام ملی را به جهانیان مخابره کرد

اهواز - عضو هیئت علمی دانشگاه‌های استان خوزستان گفت: حضور میلیونی مردم در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب، پیام روشنی از انسجام ملی را به جهانیان مخابره کرد.

صادق حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شکوه مراسم تشییع رهبر شهید ایران اظهار کرد: حضور میلیونی مردم در این مراسم، تصویری ماندگار از همبستگی ملی و دلبستگی عمیق مردم به رهبری بود؛ حضوری که بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های بین‌المللی داشت و بسیاری از ناظران سیاسی را از میزان همراهی و وفاداری ملت ایران شگفت‌زده کرد.

وی افزود: این حضور تاریخی نشان داد رابطه مردم با رهبر شهید، صرفاً یک ارتباط سیاسی نبود بلکه ریشه در باور، اعتماد و همراهی با اندیشه‌هایی داشت که طی سال‌ها برای عزت، استقلال و اقتدار ایران اسلامی دنبال شد.

وی ادامه داد: مراسم تشییع باشکوه رهبر شهید، تجدید بیعت دوباره ملت با آرمان‌های انقلاب اسلامی و تأکید بر استمرار مسیر عزت، مقاومت و پیشرفت کشور بود و پیام روشنی از انسجام ملی را به جهانیان مخابره کرد.

حسینی گفت: ملت ایران با حضور کم‌نظیر خود نشان داد قدردان سال‌ها مجاهدت و خدمت صادقانه رهبر شهید است و این سرمایه اجتماعی بزرگ، پشتوانه استمرار راه انقلاب اسلامی خواهد بود.

این عضو هیئت علمی دانشگاه تصریح کرد: حضور گسترده مردم در این مراسم علاوه بر تجلیل از شخصیت رهبر شهید بار دیگر اقتدار ملی و وحدت ملت ایران را به نمایش گذاشت و نشان داد مسیر عزت و سربلندی کشور با اراده مردم ادامه خواهد یافت.

کد مطلب 6881092

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