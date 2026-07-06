تشییع میلیونی رهبر شهید تجلی انسجام ملی و اقتدار جمهوری اسلامی بود

رحمت‌الله نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر با تسلیت شهادت رهبر فقید انقلاب اسلامی، حضور گسترده مردم در آیین تشییع پیکر ایشان را یکی از ماندگارترین صحنه‌های همبستگی ملی در تاریخ انقلاب اسلامی توصیف کرد و گفت: ملت ایران بار دیگر نشان داد که در بزنگاه‌های تاریخی، با حضور پرشور خود از آرمان‌های انقلاب، ولایت و عزت کشور دفاع می‌کند.

وی با اشاره به حضور میلیونی مردم در مصلای امام خمینی (ره)، خیابان انقلاب، میدان آزادی و مسیرهای منتهی به محل تشییع افزود: آنچه امروز در تهران و همزمان در دیگر نقاط کشور رقم خورد، صرفاً یک مراسم تشییع نبود، بلکه نمایش وحدت، اقتدار و سرمایه اجتماعی جمهوری اسلامی بود؛ حضوری که پیام آن فراتر از مرزهای ایران به گوش جهانیان رسید.

نماینده مردم علی‌آبادکتول در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اقشار مختلف مردم از پیر و جوان، زن و مرد، خانواده‌های شهدا، ایثارگران، نخبگان، روحانیون و نسل جوان با وجود گرمای هوا، با عشق و علاقه در این مراسم حضور یافتند و بار دیگر ثابت کردند که پیوند ملت ایران با ارزش‌های انقلاب اسلامی، پیوندی عمیق، ریشه‌دار و خدشه‌ناپذیر است.

نوروزی با بیان اینکه حضور گسترده مردم پاسخی قاطع به محاسبات دشمنان بود، اظهار کرد: بدخواهان انقلاب اسلامی همواره تلاش کرده‌اند میان مردم و نظام فاصله ایجاد کنند، اما این حضور کم‌نظیر نشان داد که ملت ایران در دفاع از استقلال، عزت و آرمان‌های خود متحد و یکپارچه است و در مقاطع حساس تاریخی، با انسجام مثال‌زدنی در صحنه حاضر می‌شود.

وی با اشاره به بازتاب گسترده این مراسم در رسانه‌های بین‌المللی گفت: حضور خبرنگاران و رسانه‌های خارجی در مراسم تشییع، فرصت مناسبی بود تا تصویر واقعی ملت ایران به جهان مخابره شود؛ تصویری که برخلاف روایت‌های تحریف‌شده دشمنان، از انسجام، اقتدار و همراهی مردم با نظام جمهوری اسلامی حکایت دارد.

نوروزی، رهبر فقید انقلاب را شخصیتی اثرگذار در تاریخ معاصر ایران دانست و افزود: ایشان طی سال‌های طولانی مسئولیت رهبری، با تکیه بر مردم، حفظ استقلال کشور، دفاع از عزت ملی و حمایت از جبهه مقاومت، نقش مهمی در عبور کشور از مقاطع حساس ایفا کرد و امروز نیز حضور باشکوه مردم در مراسم تشییع، گواهی بر جایگاه کم‌نظیر ایشان در میان اقشار مختلف جامعه است.

نوروزی تأکید کرد: ملت ایران با حضور در این مراسم، بار دیگر با آرمان‌های امام راحل (ره)، شهدا و انقلاب اسلامی تجدید میثاق کردند و نشان دادند که مسیر عزت، استقلال، مقاومت و پیشرفت کشور با قدرت ادامه خواهد یافت.

وی خاطرنشان کرد: این حماسه مردمی سرمایه‌ای ارزشمند برای آینده کشور است و مسئولان نیز باید با خدمت صادقانه، رفع مشکلات مردم، تقویت همبستگی ملی و حفظ سرمایه اجتماعی، پاسخ شایسته‌ای به این اعتماد و همراهی ملت بدهند.