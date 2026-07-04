عظمت حضور مردم در بدرقه باشکوه رهبر شهید، سرمایه ماندگار ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر، صمد حسنزاده رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به حضور میلیونی مردم قدرشناس ایران در بدرقه باشکوه پیکر مطهر رهبر شهید، بیان کرد: جامعه بزرگ فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان، صنعتگران و کارآفرینان کشور نیز خود را با ملت بزرگ ایران در پاسداشت این حماسه تاریخی همگام میداند و بر این باور استوار است که عظمت حضور مردم در این بدرقه باشکوه، سرمایهای ماندگار برای اقتدار، انسجام و آینده این سرزمین خواهد بود.
وی در پیامی همزمان با مراسم بدرقه و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید حضرت آیتالله العظمی امام خامنهای (قدس سره)، تاکید کرد: امروز، در کنار اندوهی سترگ، مسئولیتی بزرگتر بر دوش همه ملت بزرگ ایران قرار گرفته است؛ مسئولیت پاسداری از میراث گرانسنگ راه آقای شهیدمان و تمامی شهدا، حفظ وحدت ملی، صیانت از سرمایه اجتماعی این ملت، استمرار خدمت صادقانه به مردم و تلاش بیوقفه برای ساختن ایرانی مقتدر، آباد و سربلند؛ ایرانی که آرمانهای بلند شهیدانش را در عرصههای علم، اقتصاد، تولید، فرهنگ و پیشرفت به تمام دنیا نشان دهد.
متن کامل پیام رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
ملتهای بزرگ، در صفحات زرین تاریخ، عزت و هویت ملی خویش را با حضور پرمعنای خود آشکار مینمایند؛ حضور ملت تمدنساز ایران در مراسم بینظیر و پرشعور آقای شهیدمان نیز از همین آیین میباشد.
بعضی بدرقهها، تنها یک وداع نیست بلکه تجلی عهد دوباره ملتی پرافتخار با آرمانهایی است که رهبران شجاع، حکیم و دانا آن را پایهریزی نموده و با ایمان، ایثار و مجاهدت در تار و پود سرزمین ریشه دواندهاند.
امروز، حضور میلیونی، پرشور و آگاهانه مردم قدرشناس ایران اسلامی در آیین بدرقه و تشییع پیکر مطهر رهبر شهیدمان، حضرت آیتالله العظمی امام خامنهای (قدس سره)، سندی ماندگار از وفاداری ملتی است که در سختترین روزها نیز پرچم ولایت را برافراشته نگاه داشته و با حضور خود، پیام روشن ولایتمداری، وحدت و استقامت را به جهانیان نشان دادند.
این اجتماع عظیم، تصویری فراموشنشدنی از وفاق ملی و بصیرت را به دنیا نشان داد؛ حضوری که پیامی رسا برای جهانیان دارد، مبنی بر اینکه سرمایه حقیقی ایران، مردمی هستند که در روزهای سرنوشتساز، با همه وجود در کنار ارزشهای ملی خود میایستند و پیوند ناگسستنی، عمیق و آگاهانه با ارزشهای الهی، استقلال، عزت و ولایت را پاس میدارند.
در راه و رسم پیروان ائمه معصومین علیهمالسلام، شهادت، پایان راه مردان خدا نیست بلکه آغاز جاودانگی آنان میباشد.
این مقام والا، نتیجه عمری اخلاص، حکمت، شکیبایی و مجاهدت در راه خداوند و رهبری حکیمانه، صیانت از عزت اسلام و ایران، دفاع از استقلال این مرز و بوم و پاسداری از کرامت یک ملت بزرگ میباشد.
چه سعادتی والاتر از آنکه خداوند، پایان زندگی بندهای خالص را با خلعت شهادت مزین نماید و موهبت عظیم وصال محبوب از مسیر شهادت را به عنوان هدیهای الهی به او عنایت فرماید.
امروز، در کنار اندوهی سترگ، مسئولیتی بزرگتر بر دوش همه ملت بزرگ ایران قرار گرفته است؛ مسئولیت پاسداری از میراث گرانسنگ راه آقای شهیدمان و تمامی شهدا، حفظ وحدت ملی، صیانت از سرمایه اجتماعی این ملت، استمرار خدمت صادقانه به مردم و تلاش بیوقفه برای ساختن ایرانی مقتدر، آباد و سربلند؛ ایرانی که آرمانهای بلند شهیدانش را در عرصههای علم، اقتصاد، تولید، فرهنگ و پیشرفت به تمام دنیا نشان دهد.
جامعه بزرگ فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان، صنعتگران و کارآفرینان کشور نیز خود را با ملت بزرگ ایران در پاسداشت این حماسه تاریخی همگام میداند و بر این باور استوار است که عظمت حضور مردم در این بدرقه باشکوه، سرمایهای ماندگار برای اقتدار، انسجام و آینده این سرزمین خواهد بود.
در پایان، به نمایندگی از سوی تمامی فعالان اقتصادی کشور و خانواده بزرگ اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، مصیبت عظیم را بار دیگر محضر حضرت بقیةالله الأعظم (ارواحنا فداه)، مقام معظم رهبری حضرت آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای (حفظه الله) و بیت مکرم ایشان، مراجع عظام و علما و فضلای حوزههای علمیه، مردم شریف و قدرشناس ایران، ارادتمندان آن رهبر شهید و تمامی آزادگان جهان صمیمانه تسلیت و تعزیت عرض مینمایم و از درگاه خداوند متعال، برای آن شهید والامقام، عالیترین درجات قرب و رضوان الهی مسئلت دارم.
یاد و نام رهبر شهید حضرت آیتالله العظمی امام خامنهای (قدس سره)، در تاریخ این سرزمین ماندگار خواهد بود و ملت ایران با الهام از مکتب ولایت و فرهنگ ایثار و شهادت، راه عزت، اقتدار، استقلال و پیشرفت را با استواری ادامه خواهد داد.
راهشان پر نور، یادشان جاودان و پرچم عزتی که برافراشتند، همواره بر فراز ایران اسلامی استوار خواهد بود.
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