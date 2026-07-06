به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، الکسی لیخاچف، مدیرعامل روساتم امروز دوشنبه در سخنانی اعلام کرد: اگر اوضاع در نیروگاه اتمی بوشهر آرام بماند، روساتم از اواسط ماه جاری تعداد پرسنل روسی را به حالت عادی بازمیگرداند. وضعیت پیرامون نیروگاه اتمی بوشهر در مذاکرات آتی روسیه و آژانس بینالمللی انرژی اتمی در کالینینگراد مورد بحث و گفتگو قرار خواهد گرفت. احتمالا در حل و فصل مسئله هستهای ایران، مأموریت و نقش مشخصی برای روساتم وجود خواهد داشت.
مدیرعامل روساتم سپس ادامه داد: در دیدار پیش رو با گروسی (مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی) حقایقی را در مورد حملات کی یف به نیروگاه هستهای زاپروژیا و شهر انرگودار ارائه خواهیم کرد. موضوع فشار روانی کی یف بر پرسنل نیروگاه هستهای زاپروژیا و ساکنان انرگودار نیز در دیدار با گروسی مطرح خواهد شد.
الکسی لیخاچف، سپس اضافه کرد: ساخت نیروگاه هستهای پاکش-۲ مجارستان با مشارکت روسیه با سرعت بالایی در حال انجام است. روساتم مصمم است پروژه ساخت نیروگاه پاکش-۲ را بر اساس توافقات پیشین با بوداپست اجرا کند.
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