به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیا الیوم، سرگئی ریابکوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه اعلام کرد که مسکو هیچ برنامهای برای توقف یا کاهش تماسهای خود با واشنگتن درباره حلوفصل بحران اوکراین ندارد.
وی در پاسخ به پرسشی درباره احتمال توقف این تماسها در صورت تغییر موضع آمریکا گفت: هیچ ارتباطی با آمریکایی ها را متوقف یا محدود نمیکنیم و در هر شرایطی به تماسهای خود ادامه میدهیم.
ریابکوف افزود که کانالهای دیپلماتیک روسیه و آمریکا همچنان باز و فعال است و تماسها در بالاترین سطوح ادامه دارد.
وی همچنین اظهار کرد که رؤسای جمهور روسیه و آمریکا با یکدیگر در ارتباط هستند و سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه و مارکو روبیو، همتای آمریکایی اش نیز بهصورت مکتوب و شفاهی بهطور مستمر با یکدیگر در تماس هستند.
معاون وزیر امور خارجه روسیه در پایان تأکید کرد که گفتوگوهای عملی دو کشور نیز بهصورت روزانه ادامه دارد.
نظر شما