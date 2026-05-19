  1. بین الملل
  2. ایران در جهان
۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۳:۵۱

مسکو:جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، عامل اصلی تهدیدات هسته‌ای است

مسکو:جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، عامل اصلی تهدیدات هسته‌ای است

نماینده دائم روسیه در سازمان ملل متحد، ماجراجویی نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران را عامل اصلی تهدیدات هسته‌ای دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، «واسیلی نبنزیا» نماینده دائم روسیه در سازمان ملل متحد، در نشست شورای امنیت، ضمن محکومیت قاطع حملات علیه تأسیسات هسته‌ای امارات متحده عربی، آن را عاملی تضعیف‌کننده امنیت منطقه‌ای و جهانی خواند.

این دیپلمات روس تأکید کرد: «اگر ماجراجویی نظامی آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران وجود نداشت، ما امروز شاهد گفتگو درباره تهدیدات نوظهور مرتبط با امنیت هسته‌ای در خاورمیانه نبودیم.»

وی افزود: «این نخستین بار نیست که تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز هدف حمله قرار می‌گیرند؛ پیشتر نیز رژیم صهیونیستی و آمریکا، مراکز هسته‌ای ایران در فوردو، نطنز و اصفهان را مورد حمله قرار داده‌اند.»

نماینده روسیه در شورای امنیت، این اقدامات را به شدت محکوم و خواستار رسیدگی جدی جامعه بین‌المللی به اینگونه تجاوزها شد.

نبنزیا خواستار صدور هشدار شدیداللحن از سوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علیه کسانی شد که به تهدید حملات به تأسیسات هسته‌ای ایران ادامه می‌دهند - واسیلی نبنزیا، نماینده دائم روسیه در سازمان ملل متحد.

کد مطلب 6835267

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها