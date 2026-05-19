به گزارش خبرگزاری مهر، «واسیلی نبنزیا» نماینده دائم روسیه در سازمان ملل متحد، در نشست شورای امنیت، ضمن محکومیت قاطع حملات علیه تأسیسات هستهای امارات متحده عربی، آن را عاملی تضعیفکننده امنیت منطقهای و جهانی خواند.
این دیپلمات روس تأکید کرد: «اگر ماجراجویی نظامی آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران وجود نداشت، ما امروز شاهد گفتگو درباره تهدیدات نوظهور مرتبط با امنیت هستهای در خاورمیانه نبودیم.»
وی افزود: «این نخستین بار نیست که تأسیسات هستهای صلحآمیز هدف حمله قرار میگیرند؛ پیشتر نیز رژیم صهیونیستی و آمریکا، مراکز هستهای ایران در فوردو، نطنز و اصفهان را مورد حمله قرار دادهاند.»
نماینده روسیه در شورای امنیت، این اقدامات را به شدت محکوم و خواستار رسیدگی جدی جامعه بینالمللی به اینگونه تجاوزها شد.
نبنزیا خواستار صدور هشدار شدیداللحن از سوی آژانس بینالمللی انرژی اتمی علیه کسانی شد که به تهدید حملات به تأسیسات هستهای ایران ادامه میدهند - واسیلی نبنزیا، نماینده دائم روسیه در سازمان ملل متحد.
