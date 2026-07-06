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۱۵ تیر ۱۴۰۵، ۲۲:۳۳

حیدری: مشارکت مردم، ضامن حفاظت از زیرساخت‌های ارتباطی است

حیدری: مشارکت مردم، ضامن حفاظت از زیرساخت‌های ارتباطی است

سنندج- مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات کردستان با اشاره به نقش شهروندان در صیانت از زیرساخت‌های ارتباطی، از مردم خواست با گزارش موارد مشکوک، در حفظ پایداری شبکه‌های ارتباطی مشارکت کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، آرام حیدری شامگاه دوشنبه با اعلام این خبر به رسانه ها، با تأکید بر اهمیت حفاظت از زیرساخت‌های ارتباطی، اظهار کرد: دکل‌ها، سایت‌های مخابراتی و تجهیزات ارتباطی از مهم‌ترین زیرساخت‌های خدمت‌رسانی به مردم هستند و استمرار خدمات در حوزه‌هایی همچون امدادرسانی، مدیریت بحران، آموزش، کسب‌وکار و خدمات عمومی به حفظ و نگهداری این تجهیزات وابسته است.

وی افزود: متأسفانه در ماه‌های اخیر در برخی نقاط استان مواردی از آسیب‌رسانی و سرقت تجهیزات ارتباطی گزارش شده که علاوه بر تحمیل هزینه‌های سنگین، در برخی موارد موجب اختلال در ارائه خدمات ارتباطی به شهروندان شده است.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان کردستان با اشاره به اهمیت صیانت از اموال عمومی و محدودیت در تأمین برخی تجهیزات تخصصی، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تردد یا فعالیت مشکوک در اطراف دکل‌ها و سایت‌های ارتباطی، موضوع را در سریع‌ترین زمان ممکن به نیروی انتظامی یا دستگاه‌های مسئول اطلاع دهند.

وی با تأکید بر اینکه حفاظت از زیرساخت‌های ارتباطی یک مسئولیت همگانی است، گفت: مشارکت مردم در صیانت از این سرمایه‌های ملی، نقش مؤثری در پایداری ارتباطات، ارتقای کیفیت خدمات و جلوگیری از بروز اختلال در شبکه‌های ارتباطی استان دارد.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان کردستان در پایان از همراهی و مسئولیت‌پذیری شهروندان قدردانی کرد و ابراز امیدواری کرد با همکاری مردم و دستگاه‌های اجرایی، حفاظت از زیرساخت‌های ارتباطی و تداوم خدمات پایدار در سراسر استان بیش از پیش محقق شود.

کد مطلب 6881134

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