به گزارش خبرنگار مهر، آرام حیدری شامگاه دوشنبه با اعلام این خبر به رسانه ها، با تأکید بر اهمیت حفاظت از زیرساختهای ارتباطی، اظهار کرد: دکلها، سایتهای مخابراتی و تجهیزات ارتباطی از مهمترین زیرساختهای خدمترسانی به مردم هستند و استمرار خدمات در حوزههایی همچون امدادرسانی، مدیریت بحران، آموزش، کسبوکار و خدمات عمومی به حفظ و نگهداری این تجهیزات وابسته است.
وی افزود: متأسفانه در ماههای اخیر در برخی نقاط استان مواردی از آسیبرسانی و سرقت تجهیزات ارتباطی گزارش شده که علاوه بر تحمیل هزینههای سنگین، در برخی موارد موجب اختلال در ارائه خدمات ارتباطی به شهروندان شده است.
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان کردستان با اشاره به اهمیت صیانت از اموال عمومی و محدودیت در تأمین برخی تجهیزات تخصصی، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تردد یا فعالیت مشکوک در اطراف دکلها و سایتهای ارتباطی، موضوع را در سریعترین زمان ممکن به نیروی انتظامی یا دستگاههای مسئول اطلاع دهند.
وی با تأکید بر اینکه حفاظت از زیرساختهای ارتباطی یک مسئولیت همگانی است، گفت: مشارکت مردم در صیانت از این سرمایههای ملی، نقش مؤثری در پایداری ارتباطات، ارتقای کیفیت خدمات و جلوگیری از بروز اختلال در شبکههای ارتباطی استان دارد.
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان کردستان در پایان از همراهی و مسئولیتپذیری شهروندان قدردانی کرد و ابراز امیدواری کرد با همکاری مردم و دستگاههای اجرایی، حفاظت از زیرساختهای ارتباطی و تداوم خدمات پایدار در سراسر استان بیش از پیش محقق شود.
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