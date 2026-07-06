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۱۵ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۱۲

دبیر شورای عالی امنیت ملی خطاب به ترامپ:

با مردم ایران با احترام صحبت کن

با مردم ایران با احترام صحبت کن

محمد باقر ذوالقدر در پاسخی قاطع به تهدیدهای رئیس جمهوری آمریکا علیه مردم ایران تصریج کرد، با مردم ایران با احترام صحبت کن، وگرنه با زبان دیگری به شما پاسخ خواهیم داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد باقر ذوالقدر دوشنبه شب ۱۵ تیر ۱۴۰۵ در پاسخی قاطع به تهدید مردم ایران توسط دونالد ترامپ افزود: به رییس جمهور متوهم آمریکا که امروز ۹۱ میلیون ایرانی را تهدید کرده است می‌گویم: پیش از این تو بعنوان رییس یک کشور بی‌ریشه با تاریخ ۲۵۰ ساله با ادبیات مشابه از محو تمدن چند هزار ساله ایران سخن گفته بودی و نتیجه برایتان جز شکست و استیصال و درخواست مذاکره و آتش‌بس نبود! ایرانی با زبان تهدید بیگانه است.

وی افزود: پس با مردم ایران با احترام صحبت کن، وگرنه با زبان دیگری به شما پاسخ خواهیم داد.

کد مطلب 6881150

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