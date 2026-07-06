به گزارش خبرگزاری مهر، محمد باقر ذوالقدر دوشنبه شب ۱۵ تیر ۱۴۰۵ در پاسخی قاطع به تهدید مردم ایران توسط دونالد ترامپ افزود: به رییس جمهور متوهم آمریکا که امروز ۹۱ میلیون ایرانی را تهدید کرده است میگویم: پیش از این تو بعنوان رییس یک کشور بیریشه با تاریخ ۲۵۰ ساله با ادبیات مشابه از محو تمدن چند هزار ساله ایران سخن گفته بودی و نتیجه برایتان جز شکست و استیصال و درخواست مذاکره و آتشبس نبود! ایرانی با زبان تهدید بیگانه است.
وی افزود: پس با مردم ایران با احترام صحبت کن، وگرنه با زبان دیگری به شما پاسخ خواهیم داد.
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