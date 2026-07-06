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۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۰:۳۶

قالیباف: قاتلان قائد شهید امت به سزای عمل‌شان خواهند رسید

قالیباف: قاتلان قائد شهید امت به سزای عمل‌شان خواهند رسید

رئیس مجلس در پیامی به‌مناسبت تشییع تاریخی رهبر شهید انقلاب نوشت:تحقق وعده الهی قطعی است و متجاوزان به خاک ایران و قاتلان شهدای این سرزمین به ویژه قائد امت،به سزای اعمالشان خواهند رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر در پیام محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی به‌مناسبت تشییع تاریخی رهبر شهید انقلاب آمده است:

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

ملت شریف و قدرشناس ایران

داغ جانکاه فقدان رهبر شهیدمان و آخرین روز حضور جسم مبارک و مجروح او در پایتخت ام‌القرای جهان اسلام با تجلی وجه دیگری از بعثت شما در این مقطع حساس و سرنوشت‌ساز به حماسه و شعور تبدیل شد و حرکت به‌سمت پیروزی قطعی ایران اسلامی و جهان اسلام را شتابی دوچندان بخشید.

مردمی که ۴۷ سال پیشران و پشتیبان انقلاب شان بوده‌اند، در ۴ ماه گذشته هرشب با ندای مرگ بر امریکا و مرگ بر اسرائیل نفرت و انزجار خود را از قاتلان امام شهیدمان فریاد زدند و «انتقام» را خواستار شدند.

تحقق وعده الهی قطعی است و متجاوزان به خاک ایران اسلامی و قاتلان شهدای این سرزمین به ویژه قائد امت، به سزای اعمال شان خواهند رسید و گام نهایی انتقام از مستکبران با آزادی قدس شریف عینیت می‌یابد.

ملت مبعوث شده، رهبرشان را بدرقه کردند و همچون ۴ ماه گذشته دست بیعت به سمت ولی فقیه حکیم مان حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای دراز کردند.

باید قدردان این مردم بود که در مسیر نورانی امام و شهدا ذره ای عقب نشینی نکردند.

دنیا امروز فهمید انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ایران، پاینده و جاودان است و با پشتوانه‌ی این مردم، بن‌بست و شکستی وجود ندارد.

این ملت، از مکتب حسین علیه‌السلام و تربیت‌یافتۀ امامین انقلاب اند که در ۳۷ سال دوران زعامت رهبر شهید انقلاب، نه تنها روحیه جهاد و مبارزه را حفظ کرده اند؛ بلکه ساختارمند و محکم در برابر زورگویان دنیا ایستاده‌اند.

قدر شما را باید دانست و از هیچ تلاشی برای احقاق حقوق تان کوتاهی نکرد. چه در پای لانچر و دفاع از کشور، چه در عرصه دیپلماسی و مذاکره به عنوان بخشی از مبارزه‌ی تمدنی و اصولی با سلطه‌گران و چه در عرصه خدمت به شما برای گشایش امور معیشتی و اقتصادی.

امید است توجه به توصیه های اکید رهبر شهید و رهبر معظم انقلاب در کار بی‌وقفه و موثر برای مردم، با همت مسئولین محقق شود.

کد مطلب 6881190

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