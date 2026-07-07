اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید در مسجد جمکران آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، آیین اقامه نماز بر پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی و اعضای خانواده معظم ایشان، دقایقی پیش به امامت آیتالله جوادی آملی در آستان مقدس مسجد جمکران آغاز شد.
این مراسم معنوی با حضور انبوه عزاداران و شیفتگان ولایت در صحن و سرای این مکان نورانی برگزار میشود.
بر اساس برنامهریزی های صورت گرفته، محل تجمع اولیه نمازگزاران، مسجد مقدس جمکران و فضاهای پیرامونی آن از جمله پارکینگ های پیشبینی شده تعیین شده است تا ظرفیت لازم برای میزبانی از خیل عظیم مشتاقان فراهم آید.
پس از اقامه نماز و وداع با پیکرهای مطهر، مراسم بدرقه و تشییع در مسیر تعیینشده به سمت بلوار پیامبر اعظم (ص) ادامه خواهد یافت.
تدابیر اندیشیده شده به گونهای است که مردم ولایتمدار در طول این محور نیز بتوانند با حضور پرشور خود، ارادت خویش را به پیشگاه رهبر شهید ابراز دارند.
گفتنی است، پیش از این مسیر دقیق حرکت کاروان تشییع از سوی ستاد برگزاری مراسم اعلام شده بود و کلیه تمهیدات ترافیکی و امنیتی برای حضور گسترده و منظم عزاداران در بلوار پیامبر اعظم (ص) پیشبینی و اجرایی شده است.
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