به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه در پیامی در صفحه شخصی خود در یکی از شبکه های اجتماعی و در واکنش به اظهارات وزیر امور خارجه آلمان در رابطه با وضعیت تنگه هرمز نوشت: لفاظیهای وزیر خارجه آلمان راجع به تنگه هرمز شرمآور است و از حیث وارونهنشان دادن ماجرا و بازی با کلمات، شخصیت «مفیستوفلس» نمایشنامه «فاوست» گوته را در ذهن تداعی میکند.
وی ادامه داد: آلمان باید به طور کامل بهخاطر همدستیاش در تجاوز نظامی علیه ایران پاسخگو باشد و غرامت مترتب بر اقدامات غیرقانونی و مجرمانهاش را بپردازد.
بقائی افزود: این نوع دست پیشگرفتنها نمیتواند رژیم حاکم بر برلین را از مسئولیتش بهخاطر مشارکت در یک جنگ غیرقانونی و جنایات جنگی ارتکابی علیه ایرانیان، مبرا کند.
سخنگوی وزارت امور خارجه در پیامی در واکنش به اظهارات وزیر امور خارجه آلمان در رابطه با وضعیت تنگه هرمز نوشت: لفاظیهای وزیر خارجه آلمان راجع به تنگه هرمز شرمآور است.
به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه در پیامی در صفحه شخصی خود در یکی از شبکه های اجتماعی و در واکنش به اظهارات وزیر امور خارجه آلمان در رابطه با وضعیت تنگه هرمز نوشت: لفاظیهای وزیر خارجه آلمان راجع به تنگه هرمز شرمآور است و از حیث وارونهنشان دادن ماجرا و بازی با کلمات، شخصیت «مفیستوفلس» نمایشنامه «فاوست» گوته را در ذهن تداعی میکند.
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