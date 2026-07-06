واژگونی پژو در کانال آب جیرده رشت یک کشته بر جای گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام مومنی شامگاه دوشنبه در گفتگو با رسانه ها اظهار کرد: برخورد یک دستگاه خودروی سواری با کانال آب در جاده جیرده، عملیات نفس‌گیر امداد و نجات را کلید زد؛ تلاشی که با وجود ایثار آتش‌نشانان، پایانی تلخ داشت.

وی افزود: شهروندان در ساعت ۲۱:۳۷ با سامانه ۱۲۵ آتش‌نشانی تماس گرفتند و از واژگونی یک دستگاه خودروی پژو در کانال آب واقع در مسیر جیرده، جنب شهرک صنعتی سپیدرود خبر دادند.

مومنی ادامه داد: بلافاصله یک تیم عملیاتی شامل سه آتش‌نشان با یک دستگاه خودروی نجات به محل اعزام شدند. در صحنه، خودروی سواری پس از انحراف از جاده، به داخل کانال آب سقوط کرده و روی راننده‌اش مردی حدوداً ۴۰ ساله واژگون شده بود.

وی گفت: آتش‌نشانان با بهره‌گیری از تجهیزات تخصصی نجات، عملیات دشوار خارج کردن راننده از زیر خودرو را آغاز کردند. آن‌ها با فداکاری تمام و در شرایطی که هر ثانیه برای حیات مصدوم حیاتی بود، خودرو را مهار و راننده محبوس را به سرعت به عوامل اورژانس مستقر در صحنه تحویل دادند.

مومنی ادامه داد: با این حال، تلاش‌های فشرده تیم درمانی برای احیای این مرد جوان راه به جایی نبرد و وی به دلیل شدت جراحات وارده، پیش از انتقال به مرکز درمانی جان سپرد.