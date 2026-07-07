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۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۵:۲۸

فریاد مرگ بر آمریکا در صحن مقدس مسجد جمکران

فریاد مرگ بر آمریکا در صحن مقدس مسجد جمکران

قم- فریاد مرگ بر آمریکا دقایقی قبل در صحن مسجد مقدس جمکران طنین انداز شد.

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کد مطلب 6881250
مهدی بخشی سورکی

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