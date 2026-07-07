https://mehrnews.com/x3cvZH ۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۵:۲۸ کد مطلب 6881250 استانها قم استانها قم ۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۵:۲۸ فریاد مرگ بر آمریکا در صحن مقدس مسجد جمکران قم- فریاد مرگ بر آمریکا دقایقی قبل در صحن مسجد مقدس جمکران طنین انداز شد. دریافت 8 MB کد مطلب 6881250 مهدی بخشی سورکی کپی شد مطالب مرتبط آغاز مراسم تشییع پیکر رهبر شهید در مسجد جمکران حضور آیت الله جوادی آملی در جمکران برای اقامه نماز بر پیکر قائد شهید حضور زائران سرزمین آفتاب برای وداع و بدرقه آقای شهید ایران در قم فریاد الله اکبر در مسجد جمکران پیش از اقامه نماز بر پیکر قائد شهید طنین دعای عهد در مسجد مقدس جمکران گزارش خبرنگار مهر از مسجد جمکران؛ حضور پرشور عاشقان ولایت برچسبها تشییع رهبر شهید انقلاب آقای شهید ایران مسجد جمکران
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