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۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۵:۴۷

طنین دعای عهد در مسجد مقدس جمکران

طنین دعای عهد در مسجد مقدس جمکران

قم- نوای دعای عهد در مسجد مقدس جمکران طنین انداز شد.

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کد مطلب 6881253
مهدی بخشی سورکی

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