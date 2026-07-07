https://mehrnews.com/x3cvZL ۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۵:۴۷ کد مطلب 6881253 استانها قم استانها قم ۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۵:۴۷ طنین دعای عهد در مسجد مقدس جمکران قم- نوای دعای عهد در مسجد مقدس جمکران طنین انداز شد. دریافت 4 MB کد مطلب 6881253 مهدی بخشی سورکی کپی شد مطالب مرتبط حضور آیت الله جوادی آملی در جمکران برای اقامه نماز بر پیکر قائد شهید فریاد الله اکبر در مسجد جمکران پیش از اقامه نماز بر پیکر قائد شهید فریاد مرگ بر آمریکا در صحن مقدس مسجد جمکران آغاز مراسم تشییع پیکر رهبر شهید در مسجد جمکران گزارش خبرنگار مهر از مسجد جمکران؛ حضور پرشور عاشقان ولایت برچسبها قم تشییع رهبر شهید انقلاب آقای شهید ایران
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