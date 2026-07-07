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۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۶:۲۸

اشک‌های آیت الله جوادی آملی هنگام اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید انقلاب

اشک‌های آیت الله جوادی آملی هنگام اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید انقلاب

قم- در این ویدئو اشک‌های آیت الله جوادی آملی هنگام اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید انقلاب را مشاهده کنید.

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کد مطلب 6881265

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