https://mehrnews.com/x3cvZZ ۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۶:۲۸ کد مطلب 6881265 استانها قم استانها قم ۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۶:۲۸ اشکهای آیت الله جوادی آملی هنگام اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید انقلاب قم- در این ویدئو اشکهای آیت الله جوادی آملی هنگام اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید انقلاب را مشاهده کنید. دریافت 15 MB کد مطلب 6881265 کپی شد مطالب مرتبط اقامه نماز آیت الله جوادی آملی بر پیکر رهبر شهید انقلاب پخش بخشهای از سخنرانی رهبر شهید انقلاب در مسجد مقدس جمکران پرواز هلیکوپتر سیاه پوش بر فراز مسجد مقدس جمکران گزارش خبرنگار مهر از مسجد جمکران؛ حضور پرشور عاشقان ولایت مسجد جمکران آماده اقامه نماز بر پیکر آقای شهید ایران گریه مردم در هنگام شنیدن صدای امام شهید اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید در مسجد جمکران آغاز شد فریاد الله اکبر در مسجد جمکران پیش از اقامه نماز بر پیکر قائد شهید حضور آیت الله جوادی آملی در جمکران برای اقامه نماز بر پیکر قائد شهید برچسبها مراسم تشییع تشییع رهبر شهید انقلاب آقای شهید ایران
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