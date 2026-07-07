به گزارش خبرنگار مهر به نقل از هلث دی نیوز، محققان گزارش دادند که سطوح بالاتر ویتامین A در جریان خون با عملکرد بهتر ریه در کودکان و بزرگسالان مبتلا به آسم مرتبط است.
این مطالعه همچنین ویتامین D را بررسی کرد، اما دریافت که این ماده مغذی فقط برای بزرگسالان مبتلا به آسم مفید است.
محقق ارشد «مایکل مکگیچی»، استادیار پزشکی در بیمارستان بریگهام و زنان در بوستون، نوشت: «این مطالعه نشان میدهد که ویتامین A بالاتر در پلاسما خون با عملکرد بهتر ریه در کودکان و بزرگسالان مبتلا به آسم مرتبط است، در حالی که ویتامین D مزایای مشابهی را در بزرگسالان، از جمله کندتر شدن روند پیری بیولوژیکی، نشان میدهد.»
محققان در یادداشتهای پیشزمینه گفتند که ویتامین A و D هر دو در رشد ریه نقش دارند، که در درجه اول از طریق تأثیر بر نحوه تأثیر ژنها بر بدن است.
محققان گفتند که کمبود ویتامین A در افراد مبتلا به آسم شایعتر است و با واکنش بیش از حد مجاری هوایی مرتبط است. کمبود ویتامین D با عملکرد ضعیفتر ریه، به ویژه در افراد مبتلا به آسم، مرتبط است.
ویتامین A در طیف گستردهای از سبزیجات، از جمله هویج، سیبزمینی شیرین و اسفناج، و همچنین در تخممرغ، شیر و ماهی یافت میشود. ویتامین D معمولاً توسط بدن از طریق قرار گرفتن در معرض آفتاب تولید میشود، اما میتوان آن را از طریق غذا یا مکملها نیز دریافت کرد.
برای روشن شدن نقش این ویتامینها در آسم، محققان دادههای مربوط به ۱۱۶۵ کودک و ۱۰۴۱ بزرگسال شرکتکننده در دو مطالعه جداگانه را تجزیه و تحلیل کردند.
نتایج نشان داد که کودکان و بزرگسالان مبتلا به آسم در صورت داشتن سطح ویتامین A بالاتر، عملکرد ریه بهتری داشتند.
بزرگسالان مبتلا به آسم نیز از سطح ویتامین D بالاتر بهرهمند شدند و علائم پیری بیولوژیکی کندتری را نشان دادند.
علاوه بر این، این تیم ویتامینهای A و D را به ۲۴۸ ژن مختلف مرتبط با کنترل التهاب و عملکرد ریه مرتبط کرد.
محققان نوشتند: «این اولین مطالعهای است که سطح ویتامین A و D را با عملکرد ریه و نشانگرهای اپیژنتیک - بیان میکرو RNA و متیلاسیون DNA - در کودکان و بزرگسالان مبتلا به آسم ادغام میکند.»
محققان گفتند که این نتایج نشان میدهد که رژیم غذایی ممکن است یکی از راههای کمک به کنترل آسم باشد.
این تیم نتیجه گرفت: «یافتههای ما تأکید میکند که مکانیسمهای اپیژنتیک نقش کلیدی در واسطهگری اثرات ویتامینها بر عملکرد ریه در افراد مبتلا به آسم دارند و به اهداف بالقوه برای تغذیه شخصیسازیشده و استراتژیهای درمانی در مراقبت از آسم اشاره میکنند.»
محققان می گویند: «اگرچه این یافتهها مسیر جدیدی از تحقیقات را در مورد ارتباط ویتامین D، پیری بیولوژیکی و سلامت ریه باز میکنند، اما برای روشن شدن رابطه علی و معلولی، نیاز به مطالعات بیشتر وجود دارد.»
به گفته محققان: «به طورکلی، افزایش درک ما از چگونگی تأثیر مواجهه با مواد مغذی بر تنظیم ژن، میتواند راههای جدیدی را برای مدیریت آسم در طول عمر بگشاید.»
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