محسن کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: یگان حفاظت محیطزیست چهارمحالوبختیاری با همکاری مشترک دستگاههای امنیتی، انتظامی و قضایی شهرستان لردگان، یک شبکه سازمانیافته شکارچیان حیاتوحش را در منطقه حفاظتشده سبزکوه چهارمحالوبختیاری شناسایی و دستگیر کردند و مستنداتی از شکار بیش از ۳۴ فرد کل و بز و قوچ وحشی و ۱۱۸ قطعه کبک معمولی و دری کشف نمودند.
مدیرکل حفاظت محیطزیست چهارمحال و بختیاری با اشاره به پیچیدگی این عملیات بیان کرد: با اشراف اطلاعاتی و تعامل سازنده و همکاری ویژه نیروهای امنیتی، انتظامی و قضایی شهرستان لردگان، پس از ۴ شبانهروز عملیات تعقیب و گریز و درگیری با متخلفان، این باند شکارچی که بهصورت حرفهای در سطح کشور، بالاخص استانهای چهارمحال و بختیاری، اصفهان، فارس، هرمزگان، کهگیلویه و بویراحمد، بوشهر و … فعالیت داشتند و در سنوات گذشته تاکنون اقدام به شکار و قاچاق گسترده حیات وحش نمودند، دستگیر و به مراجع قضایی شهرستان لردگان تحویل شدند.
کریمی افزود: در این عملیات، علاوه بر کشف و ضبط سلاحهای غیرمجاز و تجهیزات پیشرفته شکار، لاشه یک رأس بز وحشی شکار شده نیز به دست آمد. همچنین با بررسی ادوات دیجیتال و گوشیهای همراه متهمان، مستندات دقیق و متعددی از تخلفات گسترده آنان در طول ۵ سال گذشته در سطح کشور و بالاخص استانهای ذکر شده در فوق، شامل: شکار بیش از ۳۳ فرد کل و بز و قوچ وحشی و ۱۱۸ قطعه کبک معمولی و دری، قاچاق گوشت حیات وحش، خرید و فروش مهمات و اسلحههای غیرمجاز و … استخراج و جهت طی مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی و امنیتی استان شد.
وی ضمن قدردانی از حمایتهای ویژه دستگاه امنیتی، انتظامی و قضایی شهرستان لردگان و بالاخص دادستان شهرستان، اظهار داشت: رویکرد ادارهکل حفاظت محیط زیست استان، برخورد بازدارنده و بدون اغماض با جرایم سازمانیافته علیه تنوع زیستی است و پایش مناطق حساس با تکیه بر تجهیزات نوین و همکاری دستگاههای اطلاعاتی با جدیت تداوم خواهد داشت.
لازم به ذکر است؛ متهمان جهت سیر مراحل قضایی در بازداشت به سر میبرند و پرونده آنان با پیگیری حقوقی در حال رسیدگی است.
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