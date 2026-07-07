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۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۷:۳۴

حضور پدر زهرای ۱۴ ماهه در صف اول اقامه نماز بر پیکر دختر شهیدش

حضور پدر زهرای ۱۴ ماهه در صف اول اقامه نماز بر پیکر دختر شهیدش

قم- پدر زهرای ۱۴ ماهه در صف اول اقامه نماز بر پیکر دختر شهیدش حضور یافت.

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کد مطلب 6881291

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