https://mehrnews.com/x3cw2x ۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۷:۳۴ کد مطلب 6881291 استانها قم استانها قم ۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۷:۳۴ حضور پدر زهرای ۱۴ ماهه در صف اول اقامه نماز بر پیکر دختر شهیدش قم- پدر زهرای ۱۴ ماهه در صف اول اقامه نماز بر پیکر دختر شهیدش حضور یافت. دریافت 11 MB کد مطلب 6881291 کپی شد مطالب مرتبط خانواده شهدای میناب در مراسم تشییع پیکر آقای شهید ایران در مسجد جمکران گزارش مهر از لحظات اقامه نماز بر پیکر آقای شهید ایران در مسجد جمکران تصاویری از عاشقان آقای شهید در مسجد جمکران پیام ایرانیها در مراسم باشکوه تشییع رهبر شهیدخطاب به آمریکا و اسرائیل برافراشته شدن پرچم «یالثارات الخامنهای» در بلوار پیامبر اعظم(ص) قم گفتگوی خبرنگار مهر با زائران امام شهید در مسجد جمکران «تا پای جان پای ایران ایستادهایم»؛ شعار وحدت مردم در مراسم وداع گزارش خبرنگار مهر از سیل جمعیت در مسیرهای منتهی به مسجد مقدس جمکران زائران رهبر شهید در مسجد جمکران-۱ برچسبها تشییع رهبر شهید انقلاب آقای شهید ایران رهبر شهید
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