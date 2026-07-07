https://mehrnews.com/x3cw29 ۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۷:۰۵ کد مطلب 6881273 استانها قم استانها قم ۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۷:۰۵ گفتگوی خبرنگار مهر با زائران امام شهید در مسجد جمکران قم- در این فیلم، گفتگوی خبرنگار مهر با زائران امام شهید در مسجد مقدس جمکران را مشاهده می کنید. دریافت 15 MB کد مطلب 6881273 کپی شد مطالب مرتبط این تشییع، تکرارنشدنیترین رویداد تاریخ معاصر ایران است میراث معنوی و راهبردی رهبر شهید انقلاب سرمایه ماندگار امت اسلامی است گریه مردم در هنگام شنیدن صدای امام شهید اشکهای آیت الله جوادی آملی هنگام اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید انقلاب خانواده شهدای میناب در مراسم تشییع پیکر آقای شهید ایران در مسجد جمکران حضور پدر زهرای ۱۴ ماهه در صف اول اقامه نماز بر پیکر دختر شهیدش «تا پای جان پای ایران ایستادهایم»؛ شعار وحدت مردم در مراسم وداع برچسبها تشییع رهبر شهید انقلاب آقای شهید ایران مسجد جمکران
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