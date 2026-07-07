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۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۷:۰۵

گفتگوی خبرنگار مهر با زائران امام شهید در مسجد جمکران

گفتگوی خبرنگار مهر با زائران امام شهید در مسجد جمکران

قم- در این فیلم، گفتگوی خبرنگار مهر با زائران امام شهید در مسجد مقدس جمکران را مشاهده می کنید.

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کد مطلب 6881273

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