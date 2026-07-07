https://mehrnews.com/x3cw3C ۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۹:۱۴ کد مطلب 6881344 استانها قم استانها قم ۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۹:۱۴ زائر اهل ساحل عاج: رهبر شهید زندگی خود را برای مردم فدا کرد قم- زائر اهل ساحل عاج شرکت کننده در تشییع پیکر امام شهید امت گفت: رهبر شهید زندگی خود را برای مردم فدا کرد. دریافت 17 MB کد مطلب 6881344 کپی شد مطالب مرتبط شبکه روس: میلیونها ایرانی در مراسم تشییع رهبر شهید شرکت کردهاند انتظار مردم قم در میدان آل یاسین برای استقبال از پیکر رهبر شهید افزایش لحظهبهلحظه جمعیت در بلوار پیامبر اعظم(ص) قم به احترام آقای شهید ایران تمام قد ایستاد قابهایی از آیین تشییع پیکر امام شهدا و خانواده ایشان در قم پرچم های مقاومت عراق در بین زائران آقای شهید ایران در قم برچسبها تشییع رهبر شهید انقلاب آقای شهید ایران قم
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