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۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۹:۱۴

زائر اهل ساحل عاج: رهبر شهید زندگی خود را برای مردم فدا کرد

زائر اهل ساحل عاج: رهبر شهید زندگی خود را برای مردم فدا کرد

قم- زائر اهل ساحل عاج شرکت کننده در تشییع پیکر امام شهید امت گفت: رهبر شهید زندگی خود را برای مردم فدا کرد.

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کد مطلب 6881344

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