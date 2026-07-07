آمادگی آستان مقدس حسینی برای مراسم تشییع رهبر شهید ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی آستان مقدس حسینی، دبیرخانه عتبه حسینی در بیانیهای رسمی اعلام کرد که تمامی آمادگیهای خدماتی و اجرایی خود را برای استقبال از کاروان تشییع شهید سید علی خامنهای رهبر شهید ایران، در داخل حرم مطهر امام حسین (ع) به پایان رسانده است.
این اقدامات در راستای اجرای دستورات شیخ عبدالمهدی کربلایی، نماینده مرجعیت عالیقدر دینی و متولی شرعی عتبه حسینی، و حسن رشید جواد العبایجی، دبیرکل عتبه مقدس حسینی، و با مشارکت بخشهای مختلف عتبه، بهمنظور برگزاری هرچه منظمتر مراسم انجام شده است.
در این بیانیه آمده است که مدیریت عتبه حسینی مسیرهای حرکت کاروان تشییع و شرکتکنندگان را آماده کرده و همچنین نیروهای خدماتی و کادرهای پزشکی را مستقر ساخته است.
افزون بر این، محورهای اصلی ورود و خروج کاروان ساماندهی شده و فضای داخلی حرم مطهر نیز برای برگزاری مراسم نماز که به امامت شیخ عبدالمهدی کربلایی، نماینده مرجعیت عالیقدر دینی، اقامه خواهد شد، آماده شده است.
در بخش رسانهای نیز عتبه مقدس حسینی از تدوین و اجرای یک برنامه جامع اطلاعرسانی برای پوشش مراسم تشییع خبر داد و اعلام کرد که تمامی تسهیلات لازم برای فعالیت خبرنگاران و رسانههای محلی، عربی و خارجی فراهم شده است.
عتبه مقدس حسینی در پایان بیان کرد که تمامی کارکنان و خادمان آن با احساس مسئولیت کامل در حال انجام وظایف خود هستند و از شرکتکنندگان خواست برای برگزاری هرچه منظمتر و روانتر مراسم، با نهادهای مسئول و برگزارکنندگان همکاری کنند.
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