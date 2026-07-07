اعزام ۹۰ دستگاه اتوبوس از چهارمحال و بختیاری به مراسم تشییع رهبر شهید

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید خدابخشی، مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان، با اعلام این خبر اظهار کرد: تاکنون ۳ هزار و ۲۰۰ نفر از زائران مراسم تشییع رهبر شهید با استفاده از ۹۰ دستگاه اتوبوس از پایانههای مسافربری استان به مقصد تهران و قم اعزام شدهاند که بخش عمده این زائران راهی تهران شدهاند.
وی افزود: علاوه بر ناوگان حملونقل عمومی، ۲ هزار و ۴۵۰ نفر نیز با خودروهای شخصی عازم این مراسم شدهاند که حدود ۹۰ درصد آنان مقصد تهران را انتخاب کرده و سایر زائران نیز به قم و مشهد مقدس عزیمت کردهاند.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای چهارمحال و بختیاری با اشاره به آمادگی کامل ناوگان و نیروهای راهداری تصریح کرد: تمامی اتوبوسهای اعزامی پیش از حرکت، تحت بازدیدهای فنی و کنترلهای ایمنی قرار گرفتهاند و گشتهای راهداری نیز بهصورت شبانهروزی در محورهای مواصلاتی استان و مسیرهای منتهی به تهران، بر سلامت ناوگان، ایمنی سفر و روانسازی تردد نظارت مستمر دارند.
خدابخشی تأکید کرد: ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای چهارمحال و بختیاری با بسیج تمامی ظرفیتهای خود، تلاش دارد زمینه سفری ایمن، آرام و بدون دغدغه را برای زائران فراهم کند و تا پایان بازگشت کاروانها، خدماترسانی و نظارت بر محورهای مواصلاتی با قوت ادامه خواهد داشت.
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