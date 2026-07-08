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۱۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۳۸

کشف ۹۰ میلیارد ریال کالای احتکارشده در قزوین

کشف ۹۰ میلیارد ریال کالای احتکارشده در قزوین

قزوین- فرمانده انتظامی استان قزوین از کشف بیش از ۹۰ میلیارد ریال کالای اساسی فاقد مجوز در یک انبار شهر قزوین خبر داد و گفت: در این پرونده یک متهم به مرجع قضایی معرفی و انبار نیز پلمب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمدقاسم طرهانی اظهار کرد: در پی دریافت گزارشی مبنی بر نگهداری کالای فاقد مجوز در یک انبار شهر قزوین، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پس از انجام تحقیقات میدانی و اطمینان از صحت گزارش، با هماهنگی مقام قضایی به محل اعزام شدند و در بازرسی از انبار، ۹ هزار کیلوگرم روغن خوراکی، ۳۰۰ کیلوگرم چای، ۲ هزار و ۸۰۰ کیلوگرم قند و ۳ هزار و ۵۰۰ کیلوگرم شکر کشف کردند.

فرمانده انتظامی استان قزوین با بیان اینکه بررسی‌ها نشان داد کالاهای کشف‌شده در سامانه جامع انبارها ثبت نشده‌اند، تصریح کرد: با دستور مقام قضایی، انبار مذکور پلمب شد.

وی خاطرنشان کرد: ارزش کالاهای کشف‌شده بنا بر نظر کارشناسان بیش از ۹۰ میلیارد ریال برآورد شده و در این رابطه یک متهم پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

کد مطلب 6882434

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