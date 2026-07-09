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۱۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۰۵

پلمب انبار ۳۰ میلیارد ریالی کالای احتکاری در سنندج

پلمب انبار ۳۰ میلیارد ریالی کالای احتکاری در سنندج

سنندج- فرمانده انتظامی کردستان از شناسایی و پلمب یک انبار احتکار اقلام اساسی در سنندج خبر داد و گفت: در بازرسی از این انبار،بیش از هفت تن برنج و روغن خوراکی به ارزش ۳۰ میلیارد ریال کشف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار یحیی الهی از کشف و پلمب یک انبار احتکار کالاهای اساسی در سنندج خبر داد و اظهار کرد: این اقدام در راستای اجرای طرح مقابله با احتکار و اخلال در بازار کالاهای مورد نیاز مردم انجام شد.

وی اظهار کرد: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان با انجام اقدامات اطلاعاتی، یک انبار نگهداری اقلام مصرفی خانوار را در یکی از محلات شهر سنندج شناسایی کردند.

وی افزود: مأموران پس از هماهنگی با مرجع قضایی، در بازرسی از این انبار یک هزار و ۹۲۰ کیلوگرم برنج خارجی و پنج هزار و ۲۰ کیلوگرم روغن خوراکی را که به صورت احتکاری نگهداری می‌شد، کشف کردند.

فرمانده انتظامی استان کردستان با بیان اینکه ارزش کالاهای کشف‌شده توسط کارشناسان ۳۰ میلیارد ریال برآورد شده است، گفت: انبار مورد نظر پلمب و مالک آن پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

کد مطلب 6883314

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