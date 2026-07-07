  1. اقتصاد
  2. راه و مسکن
۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۱

درخواست تشکیل کارگروه ملی توسعه صنعتی سازی ساختمان

درخواست تشکیل کارگروه ملی توسعه صنعتی سازی ساختمان

دبیر انجمن صنفی کارفرمایی LSF ایران با تشریح چالش‌های اصلی صنعت ساختمان از جمله طولانی بودن زمان ساخت، افزایش هزینه‌ها و کمبود عرضه مسکن خواستار تشکیل کارگروه ملی توسعه صنعت ساختمان‌سازی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت راه و شهرسازی، حسن نظرزاده دباغ، دبیر انجمن صنفی کارفرمایی سیستم قاب‌های سبک فولادی سردنورد شده LSF ایران، در نشست هم اندیشی تشکل‌های حرفه ای حوزه ساخت و ساز با اشاره به چالش‌های اساسی صنعت ساختمان کشور اظهار کرد: امروزه این صنعت با چهار مسئله جدی شامل طولانی بودن زمان ساخت، افزایش مستمر هزینه‌های ساخت، کمبود عرضه مسکن متناسب با نیاز و عدم تأمین منابع مالی مناسب توسط بانک‌ها و مؤسسات مالی مواجه است.

چالش‌های صنعت ساختمان و ضرورت تحول در ساخت‌وساز

نظرزاده دباغ تأکید کرد: در حالی که فناوری‌های نوین صنعت ساختمان از جمله سیستم LSF، ساختمان‌های پیش‌ساخته و مدولار این امکان را فراهم کرده‌اند که زمان اجرا بیش از ۵۰ درصد کاهش یابد، کیفیت افزایش پیدا کند و مصرف انرژی نیز به شکل قابل توجهی کنترل شود، اما مشکل اصلی کشور کمبود فناوری نیست، بلکه فاصله میان فناوری موجود و اجرای عملی آن است.

وی در ادامه نخستین درخواست این انجمن را صدور دستور تشکیل کارگروه ملی توسعه صنعتی‌سازی ساختمان با اختیارات اجرایی و عملیاتی، به مسئولیت وزارت راه و شهرسازی و با حضور نمایندگان دولت، بخش خصوصی و تشکل‌های تخصصی عنوان کرد و افزود: هدف این کارگروه، ارائه برنامه اجرایی و بررسی ظرفیت‌های عملیاتی در استفاده از فناوری‌ها و فرهنگ‌سازی صنعتی‌سازی به‌صورت عملکردی است و مدت زمان پیشنهادی برای فعالیت آن حداکثر ۶۰ روز است.

نظرزاده دباغ پیشنهاد کرد: جلسات به‌صورت مستمر و ماهانه با حضور مقام محترم وزارت برگزار شود و گزارش سه‌ماهه فعالیت‌ها جهت استحضار به سمع و نظر ریاست محترم جمهور برسد.

تسهیل صدور مجوز در مسیر صنعتی‌سازی ساختمان

نظرزاده دباغ در تشریح دومین درخواست گفت: ایجاد مسیر سبز و VIP برای صدور پروانه‌های ساختمانی پروژه‌هایی که از فناوری‌های صنعتی‌سازی استفاده می‌کنند، به همراه تخفیف‌ها و یارانه‌های ویژه، می‌تواند انگیزه لازم را برای ورود سرمایه‌گذاران و سازندگان به این حوزه فراهم کند.

وی سومین درخواست را تخصیص یک قطعه زمین با زیرساخت آماده برای اجرای یک پروژه پایلوت ملی عنوان کرد و افزود: این پروژه باید با ظرفیت حداقل ۱۰۰ واحد مسکونی و به روش کامل صنعتی‌سازی، توسط انجمن و با همکاری سایر انجمن‌ها تحت نظارت وزارت راه و شهرسازی اجرا شود؛ پروژه‌ای که قابلیت استفاده به‌عنوان اسکان موقت و دائم در زمان بحران را داشته باشد.

دبیر انجمن صنفی کارفرمایی LSF ایران در ادامه با طرح برخی انتقادات اظهار کرد: از این صنعت می توان برای اسکان موقت و دائم در زمان بحران و حتی هنگام وقوع جنگ بهره برد.

تدوین آیین‌نامه صدور پروانه تخصصی صنعتی‌سازی ساختمان

وی چهارمین درخواست انجمن را تدوین آیین‌نامه صدور پروانه تخصصی صنعتی‌سازی ساختمان برای شرکت‌های حقوقی و افراد حقیقی با همکاری وزارت راه و شهرسازی و زیر نظر انجمن‌های تخصصی عنوان کرد و افزود: این انجمن ایران با همکاری سایر انجمن‌های تخصصی ذی‌صلاح آمادگی دارد توان فنی، اجرایی و مدیریتی خود را برای اجرای این پروژه‌ها در اختیار وزارتخانه قرار دهد.

دبیر انجمن صنفی کارفرمایی LSF ایران در جمع‌بندی سخنان خود تأکید کرد: امروز کشور بیش از هر زمان دیگری به نمونه‌های موفق عملیاتی نیاز دارد و اگر تنها یک پروژه ملی موفق به روش کامل صنعتی‌سازی اجرا شود، اثر آن از ده‌ها همایش، صدها جلسه و هزاران صفحه بخشنامه بیشتر خواهد بود.

وی افزود: صنعتی‌سازی ساختمان یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی ملی برای تأمین مسکن، افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌های ساخت و حفظ منابع ملی و جلوگیری از هدررفت انرژی است.

نظرزاده دباغ همچنین با اشاره به نهضت ملی مسکن اظهار کرد: برای به سرانجام رسیدن پروژه‌های مسکن باید قراردادها بازنگری شود؛ در غیر این صورت به نتیجه مطلوب دست نمی یابیم.

کد مطلب 6881463

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها