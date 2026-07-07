درخواست تشکیل کارگروه ملی توسعه صنعتی سازی ساختمان

به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت راه و شهرسازی، حسن نظرزاده دباغ، دبیر انجمن صنفی کارفرمایی سیستم قابهای سبک فولادی سردنورد شده LSF ایران، در نشست هم اندیشی تشکلهای حرفه ای حوزه ساخت و ساز با اشاره به چالشهای اساسی صنعت ساختمان کشور اظهار کرد: امروزه این صنعت با چهار مسئله جدی شامل طولانی بودن زمان ساخت، افزایش مستمر هزینههای ساخت، کمبود عرضه مسکن متناسب با نیاز و عدم تأمین منابع مالی مناسب توسط بانکها و مؤسسات مالی مواجه است.
چالشهای صنعت ساختمان و ضرورت تحول در ساختوساز
نظرزاده دباغ تأکید کرد: در حالی که فناوریهای نوین صنعت ساختمان از جمله سیستم LSF، ساختمانهای پیشساخته و مدولار این امکان را فراهم کردهاند که زمان اجرا بیش از ۵۰ درصد کاهش یابد، کیفیت افزایش پیدا کند و مصرف انرژی نیز به شکل قابل توجهی کنترل شود، اما مشکل اصلی کشور کمبود فناوری نیست، بلکه فاصله میان فناوری موجود و اجرای عملی آن است.
وی در ادامه نخستین درخواست این انجمن را صدور دستور تشکیل کارگروه ملی توسعه صنعتیسازی ساختمان با اختیارات اجرایی و عملیاتی، به مسئولیت وزارت راه و شهرسازی و با حضور نمایندگان دولت، بخش خصوصی و تشکلهای تخصصی عنوان کرد و افزود: هدف این کارگروه، ارائه برنامه اجرایی و بررسی ظرفیتهای عملیاتی در استفاده از فناوریها و فرهنگسازی صنعتیسازی بهصورت عملکردی است و مدت زمان پیشنهادی برای فعالیت آن حداکثر ۶۰ روز است.
نظرزاده دباغ پیشنهاد کرد: جلسات بهصورت مستمر و ماهانه با حضور مقام محترم وزارت برگزار شود و گزارش سهماهه فعالیتها جهت استحضار به سمع و نظر ریاست محترم جمهور برسد.
تسهیل صدور مجوز در مسیر صنعتیسازی ساختمان
نظرزاده دباغ در تشریح دومین درخواست گفت: ایجاد مسیر سبز و VIP برای صدور پروانههای ساختمانی پروژههایی که از فناوریهای صنعتیسازی استفاده میکنند، به همراه تخفیفها و یارانههای ویژه، میتواند انگیزه لازم را برای ورود سرمایهگذاران و سازندگان به این حوزه فراهم کند.
وی سومین درخواست را تخصیص یک قطعه زمین با زیرساخت آماده برای اجرای یک پروژه پایلوت ملی عنوان کرد و افزود: این پروژه باید با ظرفیت حداقل ۱۰۰ واحد مسکونی و به روش کامل صنعتیسازی، توسط انجمن و با همکاری سایر انجمنها تحت نظارت وزارت راه و شهرسازی اجرا شود؛ پروژهای که قابلیت استفاده بهعنوان اسکان موقت و دائم در زمان بحران را داشته باشد.
دبیر انجمن صنفی کارفرمایی LSF ایران در ادامه با طرح برخی انتقادات اظهار کرد: از این صنعت می توان برای اسکان موقت و دائم در زمان بحران و حتی هنگام وقوع جنگ بهره برد.
تدوین آییننامه صدور پروانه تخصصی صنعتیسازی ساختمان
وی چهارمین درخواست انجمن را تدوین آییننامه صدور پروانه تخصصی صنعتیسازی ساختمان برای شرکتهای حقوقی و افراد حقیقی با همکاری وزارت راه و شهرسازی و زیر نظر انجمنهای تخصصی عنوان کرد و افزود: این انجمن ایران با همکاری سایر انجمنهای تخصصی ذیصلاح آمادگی دارد توان فنی، اجرایی و مدیریتی خود را برای اجرای این پروژهها در اختیار وزارتخانه قرار دهد.
دبیر انجمن صنفی کارفرمایی LSF ایران در جمعبندی سخنان خود تأکید کرد: امروز کشور بیش از هر زمان دیگری به نمونههای موفق عملیاتی نیاز دارد و اگر تنها یک پروژه ملی موفق به روش کامل صنعتیسازی اجرا شود، اثر آن از دهها همایش، صدها جلسه و هزاران صفحه بخشنامه بیشتر خواهد بود.
وی افزود: صنعتیسازی ساختمان یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی ملی برای تأمین مسکن، افزایش بهرهوری، کاهش هزینههای ساخت و حفظ منابع ملی و جلوگیری از هدررفت انرژی است.
نظرزاده دباغ همچنین با اشاره به نهضت ملی مسکن اظهار کرد: برای به سرانجام رسیدن پروژههای مسکن باید قراردادها بازنگری شود؛ در غیر این صورت به نتیجه مطلوب دست نمی یابیم.
نظر شما