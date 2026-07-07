 محموله ۹ تُنی آرد قاچاق در برخوارکشف شد؛دستگیری متخلفان و پلمب واحدها

سرهنگ مهدی کریمی در تشریح جزئیات این عملیات در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای اجرای برنامههای عملیاتی پلیس برای مبارزه با مفاسد اقتصادی و طرح ضربتی مقابله با احتکار کالاهای اساسی و ارزاق عمومی، تیمهای نظارتی این فرماندهی شناسایی انبارهای غیرمجاز و واحدهای صنفی متخلف را در دستور کار خود قرار دادند.
وی افزود: مأموران انتظامی با انجام اقدامات اطلاعاتی و پایش میدانی، موفق شدند دو واحد صنفی که بهطور غیرقانونی اقدام به دپو و نگهداری مقادیر قابلتوجهی آرد خارج از شبکه توزیع میکردند، شناسایی کنند.
سرهنگ کریمی در ادامه با اشاره به روند عملیات تصریح کرد: پس از هماهنگیهای لازم با مرجع قضائی و دریافت مجوزهای قانونی، تیمهای عملیاتی پلیس به محلهای مورد نظر اعزام شدند. در بازرسی دقیق از این دو واحد صنفی، در مجموع ۲۳۰ کیسه آرد که به صورت غیرقانونی و خارج از چرخه نظارتی سازمانهای مربوطه انبار شده بود، کشف گردید.
فرمانده انتظامی شهرستان برخوار وزن دقیق محموله کشف شده را ۹ تُن و ۲۰۰ کیلوگرم اعلام کرد و گفت: برابر ارزیابی کارشناسان، ارزش ریالی این محموله قاچاق، ۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال برآورد شده است.
وی با تأکید بر اینکه مبارزه با اخلالگران نظام اقتصادی خط قرمز پلیس است، خاطرنشان کرد: در این راستا پروندهای قضائی برای متخلفان تشکیل و به همراه مستندات جمعآوری شده جهت سیر مراحل قانونی به دادسرا ارسال شد. این واحدهای صنفی نیز تا تعیین تکلیف نهایی، پلمب گردیدند.
سرهنگ کریمی از شهروندان خواست هرگونه موارد مشکوک و فعالیتهای غیرقانونی در حوزه خرید و فروش کالاهای اساسی و ارزاق عمومی را بلافاصله از طریق مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ گزارش دهند تا در اسرع وقت رسیدگی شود.
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