 وداع، تشییع عهد

یادداشت مهمان- سعید شهرابی فراهانی، تحلیلگر سیاسی، امنیتی و بینالملل حوزه امنیت ملی: در تاریخ ملتها، لحظاتی وجود دارد که از مرز یک رویداد معمول عبور کرده و به نقطه عطفی در حافظه جمعی تبدیل میشوند. تشیع پیکر رهبران بزرگ و شخصیتهای اثرگذار، از جمله همین لحظات است؛ لحظاتی که در آن، جامعه نه تنها با فقدان یک فرد روبهرو میشود، بلکه با پرسش بنیادین «ادامه راه» مواجه میگردد. در چنین صحنههایی، وداع،تشییع با پیکررهبر شهیدنظام مقدس جمهوری اسلامی ایران حضرت ایت الله العظمی امام خامنه ای( ره)، صرفاً یک آیین سوگواری نیست، بلکه تجلی یک هویت تاریخی، یک اراده جمعی و یک بازتعریف از آینده است.
این آیین، در ظاهر بدرقه جسمانی یک انسان است، اما در عمق خود، صحنه بازتولید معنا، بازخوانی آرمانها و تجدید عهد با مسیری است که او نمایندگی میکرد. جامعه در این لحظه تاریخی، در برابر آینهای قرار میگیرد که در آن، گذشته، حال و آینده به هم پیوند میخورند و مسئولیتها از نو تعریف میشوند.وداع،تشییع در این معنا، پایان نیست؛ آغاز یک مرحله تازه از آگاهی و تعهد تاریخی است.
در سنتهای دینی و بهویژه در فرهنگ اسلامی، شهادت و وداع با شهیدان، همواره واجد بار معنایی عمیق و چندلایه بوده است. شهادت، نه خاموشی یک صدا، بلکه آغاز طنین گستردهتر یک پیام است. رهبر شهید انقلاب نیز در چنین منظری، صرفاً یک فرد نیست، بلکه نماد یک گفتمان، یک مسیر و یک منظومه ارزشی است که با فقدان جسمانی او متوقف نمیشود، بلکه در سطح جامعه بازتولید میگردد.
آئین وداع ،تشییع در این چارچوب، به صحنهای از همافزایی عاطفه، عقلانیت و اراده جمعی تبدیل میشود. اشکها و سوگها، تنها بیان اندوه نیستند؛ بلکه نشانهای از پیوند عمیق مردم با آرمانهایی هستند که در جان جامعه ریشه دواندهاند. در چنین لحظاتی، عاطفه از سطح فردی فراتر رفته و به نیرویی اجتماعی تبدیل میشود که میتواند انسجام، همبستگی و بازسازی اعتماد جمعی را تقویت کند.
از منظر سیاسی و اجتماعی، وداع،تشییع بارهبر شهید انقلاب را میتوان یک لحظه بازتعریف نظم معنایی جامعه دانست. در این لحظه، جامعه نهتنها گذشته خود را مرور میکند، بلکه نسبت خود را با آینده نیز بازسازی مینماید. پرسش اصلی این است که چگونه میتوان آرمانهایی را که در مسیر یک رهبر شهید تبلور یافته، به سیاست، فرهنگ و رفتار جمعی تبدیل کرد؟ پاسخ به این پرسش، نقطه آغاز مسئولیت تاریخی نسلهای بعدی است.
در ادبیات آیینی شیعه، واقعه عاشورا نمونهای بنیادین از تبدیل فقدان به ماندگاری است. در این نگاه، شهادت پایان نیست، بلکه آغاز یک جریان تاریخی است که در هر عصر، بازتفسیر و بازآفرینی میشود. از همین رو وداع، تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب نیز در امتداد همین سنت معنایی قرار میگیرد؛ جایی که فقدان فیزیکی، به استمرار فکری و هویتی تبدیل میشود.
در سطح راهبردی، چنین آئینهایی نقش مهمی در بازسازی سرمایه اجتماعی و تقویت انسجام ملی دارند. جامعهای که بتواند فقدان رهبران خود را به فرصتی برای بازاندیشی در ارزشها و اهداف مشترک تبدیل کند، از ظرفیت بالاتری برای پایداری و استمرار برخوردار خواهد بود. در این چارچوب،وداع،تشییع نه یک پایان احساسی، بلکه یک نقطه عطف در بازآرایی نیروهای اجتماعی و معنوی است.
مفهوم انتظار در اندیشه شیعی نیز در این زمینه قابل توجه است. انتظار، تنها یک حالت منفعلانه برای وقوع آینده نیست، بلکه نوعی آمادگی دائمی برای اصلاح فردی و اجتماعی و حرکت در مسیر عدالت و معنویت است. از این منظر، آیینهای سوگواری و تشییع، زمانی به عمق معنایی خود میرسند که به تقویت روحیه مسئولیتپذیری، عدالتخواهی و اصلاحگری در جامعه منجر شوند. در غیر این صورت، به تجربهای صرفاً عاطفی و مقطعی فروکاسته خواهند شد.
در سطح سیاسی، این لحظات تاریخی میتوانند نقش تعیینکنندهای در جهتدهی به آینده ایفا کنند. جامعهای که در آئین وداع،تشییع، بر ارزشهای مشترک خود تأکید میورزد، در واقع در حال ترسیم نقشه راه آینده خویش است. این نقشه، نه بر اساس فردمحوری، بلکه بر اساس آرمانمحوری شکل میگیرد؛ جایی که ارزشها از افراد فراتر میروند و به اصولی پایدار برای حکمرانی، رفتار اجتماعی و کنش جمعی تبدیل میشوند.
در عین حال، نباید از تنوع برداشتها و خوانشها نسبت به چنین رخدادهایی غافل شد. هر جامعهای در مواجهه با رویدادهای بزرگ تاریخی، لایههای مختلفی از معنا را تجربه میکند؛ از سوگ و عاطفه گرفته تا تحلیل سیاسی و بازخوانی تاریخی. این تنوع، نه نشانه تفرقه، بلکه بیانگر عمق و پیچیدگی تجربه انسانی در مواجهه با تاریخ است.
در نهایت، وداع،تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب را میتوان بهمثابه یک «پیمان جمعی» در نظر گرفت؛ پیمانی که در آن جامعه با خود و با تاریخ خویش تجدید عهد میکند.
این عهد، اگر به درستی فهم و تداوم یابد، میتواند به نیرویی برای بازسازی اخلاق عمومی، تقویت عدالت اجتماعی و ارتقای مسئولیتپذیری جمعی تبدیل شود.از این منظر، وداع، پایان نیست؛ آغاز است.سرفصل مسیری که در آن، اندیشهها از مرز حضور فیزیکی عبور کرده و در قالب فرهنگ، سیاست، اخلاق و رفتار اجتماعی استمرار مییابند. و این همان نقطهای است که آیین وداع،تشییع، از یک مراسم، به یک «افق راهبردی» برای آینده یک جامعه تبدیل میشود؛ افقی که در آن، شهادت نه فقدان، بلکه استمرار معناست.
نظر شما