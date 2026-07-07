آمادگی پلیس راهور برای مدیریت خروج زائران از قم

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمد کرمی اسد، با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی محورهای منتهی به شهر مقدس قم پس از برگزاری مراسم وداع، تشییع و ادامه آیینهای مربوط به پیکر مطهر رهبر شهید، اظهار کرد: پس از پایان مراسم وداع و تشییع در تهران و با توجه به انتقال ادامه مراسم به قم، روز گذشته بخش قابل توجهی از ترددهای بینشهری به سمت آزادراه تهران–قم هدایت شد و این محور بیشترین حجم سفر و ترافیک را به خود اختصاص داد.
وی افزود: به دلیل برگزاری مراسم امروز در قم، از روز گذشته تا پاسی از شب شاهد ورود گسترده زائران و شرکتکنندگان در مراسم به این شهر بودیم؛ بهگونهای که اوج تردد در آزادراه تهران–قم از ساعت ۲۳:۰۰ تا ساعت ۳:۳۰ بامداد ادامه داشت و تمامی مبادی ورودی شهر قم مملو از خودروهای ورودی بود.
رئیس پلیس راه فراجا با اشاره به تمهیدات ترافیکی اتخاذ شده بیان کرد: از ساعت ۱۴:۰۰ روز گذشته (۱۵تیرماه)تا ساعت ۱۲:۰۰ فردا (۱۷ تیرماه)محدودیت تردد برای ناوگان باربری سنگین شامل تریلرها، کامیونها و کامیونتها برای ورود به شهر قم اعمال شده و از ورود این وسایل نقلیه به محدوده شهر جلوگیری شده است.
سردار کرمی اسد تصریح کرد: این محدودیت شامل خودروهای حامل مواد سوختی و کالاهای فاسدشدنی نمیشود و این ناوگان از محدودیت مستثنی هستند.
وی ادامه داد: برای جلوگیری از اختلال در حملونقل، مسیرهای جایگزین نیز برای رانندگان ناوگان سنگین پیشبینی شده است؛ بهگونهای که رانندگان وسایل نقلیه سنگین که از استانهای جنوبی و غربی کشور به مقصد تهران در حرکت هستند و مسیر آنان از قم عبور میکند، به استفاده از آزادراه سلفچگان–ساوه–تهران هدایت شدهاند.
رئیس پلیس راه فراجا همچنین گفت: رانندگانی که از استان اصفهان به مقصد قم و تهران در حال تردد هستند نیز میتوانند از آزادراه قم–گرمسار به عنوان مسیر جایگزین استفاده کنند تا ضمن رسیدن به مقصد، محدودیتهای اعمالشده در محورهای منتهی به قم نیز رعایت شود.
وی درباره خودروهای شخصی نیز اظهار کرد: برای این دسته از رانندگان محدودیت تردد بهصورت مطلق اعمال نشده است، بلکه پلیس بهصورت توصیهای از رانندگانی که مقصد سفرشان شهر قم نیست و تنها قصد عبور از این شهر را دارند، درخواست کرده است از ورود به قم خودداری کرده و از مسیر آزادراه سلفچگان–ساوه–تهران استفاده کنند.
سردار کرمی اسد تأکید کرد: این محدودیتها و مدیریتهای ترافیکی که از روز گذشته آغاز شده، همچنان ادامه دارد و نقش مؤثری در روانسازی تردد و مدیریت حجم بالای سفرها داشته است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر تعداد قابل توجهی از خودروها در پارکینگهای ورودی و پارکینگهای پیشبینیشده در شهر قم مستقر هستند، گفت: با پایان مراسم، این خودروها بهصورت همزمان اقدام به خروج از شهر خواهند کرد که برای این مرحله نیز تمامی تمهیدات لازم در محورهای خروجی قم پیشبینی شده است.
رئیس پلیس راه فراجا خاطرنشان کرد: تمامی تیمهای گشتی پلیس راه با آمادگی کامل، تجهیزات لازم و اشراف عملیاتی در محورهای خروجی مستقر هستند تا نسبت به هدایت، کنترل و روانسازی ترافیک اقدام کنند و از ایجاد گرههای ترافیکی جلوگیری شود.
وی ابراز امیدواری کرد: همانگونه که طی سه روز برگزاری مراسم در تهران، مدیریت ترافیک با همکاری مردم و دستگاههای مسئول به شکل مطلوب انجام شد، مراسم امروز در قم نیز با همراهی شهروندان و رعایت توصیههای پلیس، بدون مشکل خاصی در حوزه ترافیک به پایان برسد.
سردار کرمی اسد در پایان با تأکید بر اهمیت ایمنی ناوگان حملونقل عمومی گفت: بخش قابل توجهی از جابهجایی شرکتکنندگان در این مراسم توسط ناوگان مسافربری انجام شده است و به همین دلیل سلامت، امنیت و تردد ایمن این ناوگان از اولویتهای اصلی پلیس راه محسوب میشود.
وی افزود: همکاران پلیس راه با حساسیت ویژه، کنترل و نظارت بر ناوگان مسافربری را در دستور کار دارند و از تمامی رانندگان و فعالان این بخش که با همکاری مناسب، زمینه جابهجایی سریع و ایمن هموطنان را فراهم کردند، قدردانی میکنیم.
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