ترافیک سنگین در محورهای چالوس و هراز

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سیاوش محبی، با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی محورهای کشور اظهار کرد: در محور چالوس، مسیر جنوب به شمال در محدوده سیاه‌بیشه و مسیر شمال به جنوب در حدفاصل ماسال تا مجلار، ترافیک سنگین گزارش شده است.

وی افزود: در محور هراز نیز در مسیر رفت و برگشت و در محدوده سه‌راهی چلاو، ترافیک سنگین برقرار است.

سرهنگ محبی ادامه داد: تردد در محور فیروزکوه، محور قدیم تهران–بومهن، آزادراه تهران–پردیس، آزادراه تهران–شمال و آزادراه قزوین–رشت در هر دو مسیر رفت و برگشت روان است.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر تمامی محورهای شمالی کشور فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.