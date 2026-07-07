  1. جامعه
  2. انتظامی
۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۸:۳۱

ترافیک سنگین در محورهای چالوس و هراز

ترافیک سنگین در محورهای چالوس و هراز

جانشین پلیس راه فراجا از ترافیک سنگین در بخش‌هایی از محورهای چالوس و هراز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سیاوش محبی، با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی محورهای کشور اظهار کرد: در محور چالوس، مسیر جنوب به شمال در محدوده سیاه‌بیشه و مسیر شمال به جنوب در حدفاصل ماسال تا مجلار، ترافیک سنگین گزارش شده است.

وی افزود: در محور هراز نیز در مسیر رفت و برگشت و در محدوده سه‌راهی چلاو، ترافیک سنگین برقرار است.

سرهنگ محبی ادامه داد: تردد در محور فیروزکوه، محور قدیم تهران–بومهن، آزادراه تهران–پردیس، آزادراه تهران–شمال و آزادراه قزوین–رشت در هر دو مسیر رفت و برگشت روان است.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر تمامی محورهای شمالی کشور فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.

کد مطلب 6881320

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها