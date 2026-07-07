به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت راه و شهرسازی، غلامحسین کریمی در دیدار با اکبر بهنامجو، استاندار قم، با اشاره به برگزاری مراسم بدرقه و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در روز سهشنبه ۱۶ تیرماه ۱۴۰۵ در مسجد مقدس جمکران، بر آمادگی کامل راهآهن جمهوری اسلامی ایران برای خدمترسانی به زائران و شرکتکنندگان در این مراسم تأکید کرد.
وی با اشاره به پیشبینی افزایش حجم سفرها به مقصد قم، از برنامهریزی برای افزایش ظرفیت حملونقل ریلی در این مسیر خبر داد و گفت: علاوه بر قطارهای برنامهای، از ظرفیت قطارهای حومهای و بینشهری نیز برای پاسخگویی به تقاضای سفر استفاده خواهد شد تا جابهجایی مسافران با سهولت، ایمنی و نظم بیشتری انجام شود.
معاون مسافری راهآهن همچنین بر بهبود خدمات ایستگاهی در ایستگاه راهآهن قم، مدیریت مناسب تردد مسافران و هماهنگی کامل واحدهای عملیاتی، فنی و خدماتی تأکید کرد و گفت: تمامی ظرفیتهای راهآهن برای ارائه خدمات مطلوب به زائران در مسیر تهران - قم و بالعکس به کار گرفته شده است.
در این دیدار، استاندار قم نیز با قدردانی از برنامهریزیها و اقدامات راهآهن جمهوری اسلامی ایران، بر ضرورت هماهنگی هرچه بیشتر دستگاههای اجرایی برای تسهیل سفر زائران و ارائه خدمات شایسته به شرکتکنندگان در این مراسم تأکید کرد.
مراسم بدرقه و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب روز سهشنبه ۱۶ تیرماه ۱۴۰۵ از ساعت ۵ بامداد با اقامه نماز بر پیکر مطهر در صحن مسجد مقدس جمکران آغاز خواهد شد.
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