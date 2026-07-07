انجام ۳۴ پرواز از فرودگاه مهرآباد به مشهد

به گزارش خبرگزاری مهر از شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران، همزمان با اجرای برنامه پروازی امروز (سه‌شنبه، ۱۶ تیرماه) با وجود محدودیت‌های عملیاتی، تعداد ۹۵ پرواز ورودی و خروجی در فرودگاه بین‌المللی مهرآباد با برنامه‌ریزی دقیق و مدیریت هماهنگ بخش‌های عملیاتی، ایمنی و خدمات فرودگاهی انجام شد.

در این میان، ۳۴ پرواز به مقصد مشهد مقدس به منظور انتقال و اعزام شرکت‌کنندگان در آیین تشییع پیکر مطهر رهبر شهید اختصاص یافت که با هماهنگی کامل میان مدیریت فرودگاه، شرکت‌های هواپیمایی و واحدهای عملیاتی، بدون ایجاد اختلال در روند ارائه خدمات به سایر پروازها انجام شد.

فرودگاه بین‌المللی مهرآباد با بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های عملیاتی، نیروی انسانی متخصص و هماهنگی مستمر با دستگاه‌های ذی‌ربط، ضمن حفظ استانداردهای ایمنی و امنیتی، خدمات‌رسانی به مسافران و مدیریت پروازهای فوق‌العاده را در دستور کار قرار داد.