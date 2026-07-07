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۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۵۶

انجام ۳۴ پرواز از فرودگاه مهرآباد به مشهد

انجام ۳۴ پرواز از فرودگاه مهرآباد به مشهد

روابط عمومی شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران از انجام ۹۵ پرواز از فرودگاه مهرآباد در روز جاری (سه شنبه، ۱۶ تیرماه) خبر داد که ۳۴ پرواز برای مسیر مشهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر از شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران، همزمان با اجرای برنامه پروازی امروز (سه‌شنبه، ۱۶ تیرماه) با وجود محدودیت‌های عملیاتی، تعداد ۹۵ پرواز ورودی و خروجی در فرودگاه بین‌المللی مهرآباد با برنامه‌ریزی دقیق و مدیریت هماهنگ بخش‌های عملیاتی، ایمنی و خدمات فرودگاهی انجام شد.

در این میان، ۳۴ پرواز به مقصد مشهد مقدس به منظور انتقال و اعزام شرکت‌کنندگان در آیین تشییع پیکر مطهر رهبر شهید اختصاص یافت که با هماهنگی کامل میان مدیریت فرودگاه، شرکت‌های هواپیمایی و واحدهای عملیاتی، بدون ایجاد اختلال در روند ارائه خدمات به سایر پروازها انجام شد.

فرودگاه بین‌المللی مهرآباد با بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های عملیاتی، نیروی انسانی متخصص و هماهنگی مستمر با دستگاه‌های ذی‌ربط، ضمن حفظ استانداردهای ایمنی و امنیتی، خدمات‌رسانی به مسافران و مدیریت پروازهای فوق‌العاده را در دستور کار قرار داد.

کد مطلب 6881706

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