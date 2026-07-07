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۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۴۲

فرمانده سپاه عاشورا: ولایتمداری مردم آذربایجان‌شرقی ماندگار شد

فرمانده سپاه عاشورا: ولایتمداری مردم آذربایجان‌شرقی ماندگار شد

تبریز- فرمانده سپاه عاشورا با قدردانی از حضور گسترده مردم آذربایجان‌شرقی در آیین‌های وداع و بدرقه «آقای شهید ایران» گفت: این حضور، جلوه‌ای ماندگار از ولایتمداری مردم این خطه بود.

به گزارش خبرنگار مهر، در پیام قدردانی سردار اصغر عباسقلی‌زاده فرمانده سپاه عاشورا از مردم ولایتمدار استان آذربایجان‌شرقی آمده است:

بسم الله الرحمن الرحیم

وَمَنْ یُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَی الْقُلُوبِ

مردم شریف استان آذربایجان شرقی

حضور گسترده، باشکوه و مسئولانه شما در مراسمات بزرگداشت، وداع و بدرقه پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی، صحنه‌ای ماندگار از همبستگی ‌ملی،خونخواهی، وفاداری و دلدادگی به آرمان‌ها و پاسداشت ارزش‌های دینی و انقلابی شما بود.

بی تردید این حضور پر معنا و قدرشناسیِ مجاهدانه، جلوه ای ماندگار از ولایتمداری خطه آذربایجان و نشانگر پیوند عمیق این مردم با ارزش‌های دینی، ملی و انقلابی است که ریشه در باطنِ پاک و دینمدار مردم این مرز و بوم دارد.

بخش قابل توجهی از مردم درقالب کاروان های مختلف و خودروهای شخصی عازم تهران و قم گردیدند تا در مراسمات وداع و بدرقه آقای شهید ایران شرکت نمایند و بخش عمده مردم استان نیز در مراسمات استانی و شهرستانی و محلی حضور یافته و ضمن تکریم و تعظیم نام و یاد قائد شهید و عظیم الشان امت‌ با رهبر معظم انقلاب تجدید بیعت نمودند.

به عنوان جانفدای مردم و سرباز ولایت از شما مردمِ قدرشناس و زمان شناس استان سپاسگزارم که تصویری ماندگار از ولایتمداری این خطه خلق نمودید.

از دست اندرکاران و مسئولانی هم که زمینه اعزام مردم شریف استان در این مراسمات را فراهم کردند نیز قدردانی می کنم.

از صداوسیما و اصحاب رسانه که حضور و مشارکت مردم در مراسمات آقای شهید ایران را بازنمایی کردند تشکر می نمایم و امیدوارم با روایت هنرمندانه این حضورِ پر شور بمانند چراغ راهی در تاریخ این خطه به یادگار بماند.

کد مطلب 6881521

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