به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین احمد مطهریاصل ظهر دوشنبه در آیین بزرگداشت «قائد شهید امت» که در مصلای امام خمینی(ره) تبریز برگزار شد، اظهار کرد: دشمنان گمان میکردند با به شهادت رساندن این مرد الهی، جایگاه و محبوبیت او در میان مردم کاهش مییابد، اما نتیجه کاملاً برعکس شد و شهادت وی دلهای بیشتری را متوجه اسلام، امامت و ولایت کرد؛ موضوعی که امروز موجب پشیمانی دشمنان شده است.
وی با بیان اینکه دشمن هنوز شناخت درستی از ملت موحد، حسینی و علوی ایران، جهان تشیع و امت اسلامی ندارد، افزود: پس از شهادت این شخصیت بزرگ، توجه افکار عمومی جهان بیش از گذشته به دین اسلام، نظام اسلامی و آرمانهای انقلاب جلب شده است.
امام جمعه تبریز با تأکید بر اینکه خونخواهی این شهید بزرگوار دو بُعد اساسی دارد، گفت: نخست، ادامه مسیر پیشرفت و توسعه کشور و دوم، مجازات عاملان این جنایت به گونهای که دشمنان اسلام و ایران با خواری و ذلت روبهرو شوند و دیگر جرأت تکرار چنین اقداماتی را نداشته باشند.
مطهریاصل در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نهضت عاشورا، مدیریت این واقعه را یکی از بزرگترین جلوههای تاریخ اسلام دانست و اظهار کرد: عاشورا تنها روایت شهادت و مظلومیت نیست، بلکه نمایش مدیریتی الهی است. امام حسین(ع) در برابر سپاهی عظیم ایستاد و با هدایت و روشنگری، رسالت تاریخی خود را به انجام رساند.
وی همچنین با اشاره به ویژگیهای مدیریتی رهبر شهید گفت: مدیریت ۳۷ ساله کشور در سختترین شرایط و عبور از بحرانهای متعدد، نشاندهنده عظمت شخصیت مدیریتی او بود و شهادت مظلومانهاش نیز بر مظلومیت این شخصیت بزرگ افزود.
نماینده ولیفقیه در آذربایجانشرقی در ادامه با تبیین جایگاه ولایت فقیه، تصریح کرد: ولیفقیه همواره مراقب است تا بیش از حد متعارف فشاری بر مردم وارد نشود و با درایت، کشور را در شرایط دشوار هدایت کند. اداره کشوری که همه قدرتهای جهان در برابر آن صفآرایی کردهاند، تنها با اتکا به مسئولان اجرایی امکانپذیر نیست، بلکه نیازمند رهبری حکیمانه ولیامر مسلمین است.
وی افزود: اعتقاد عمیق مردم به رهبری از همین واقعیت سرچشمه میگیرد و آنان بر این باورند که تصمیمهای کلان کشور، از جمله جهاد، مذاکره و انتقام، باید بر اساس تدبیر و فرمان رهبر انقلاب اتخاذ شود.
مطهریاصل با تأکید بر تداوم راه رهبر شهید، خاطرنشان کرد: ملت ایران بیعت خود را با رهبر معظم انقلاب تجدید میکند و با قدرت این مسیر را ادامه خواهد داد. انقلاب اسلامی نیز با وجود همه دشمنیها، هر روز مقتدرتر از گذشته به حرکت خود ادامه میدهد و هیچ قدرتی توان خاموش کردن اراده این ملت را ندارد.
وی وحدت و انسجام ملی را مهمترین عامل تحقق این اهداف دانست و گفت: همه آحاد جامعه باید در کنار یکدیگر، با پرهیز از اختلاف، پشت سر رهبر انقلاب حرکت کنند تا زمینه پیشرفت کشور و ناکامی دشمنان فراهم شود.
امام جمعه تبریز در پایان از مسئولان خواست با تلاش مضاعف برای رفع مشکلات مردم گام بردارند و ابراز امیدواری کرد پرچم جمهوری اسلامی در نهایت به دست رهبر انقلاب به صاحب اصلی آن حضرت ولیعصر(عج) سپرده شود.
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