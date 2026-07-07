به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت امور اقتصادی و دارایی، نیره مظهر ضمن تسلیت شهادت قائد بزرگ امت اسلام اظهار کرد: در روز تاریخی ۱۶ تیر ماه که شهر مقدس قم میزبان میلیون‌ها عاشق و دلداده انقلاب اسلامی برای حضور در آیین تشییع این شخصیت برجسته خواهد بود، اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی استان قم با همراهی بانک‌ها، شرکت‌های بیمه دستگاه‌های تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی و همکاران خدوم این مجموعه ها، تمامی ظرفیت خود را برای خدمت‌رسانی به زائران و عزاداران بسیج کرده اند.

وی افزود: در این راستا چهار موکب خدمت‌رسانی در نقاط مهم و پرتردد شهر قم برپا شده است؛ موکب نخست در عوارضی قم به‌منظور استقبال و خوشامدگویی به زائران و مسافران ورودی از سمت تهران برپا شده است، موکب دوم در میدان انتظار به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین نقاط تجمع جمعیت و نزدیک ترین موکب مجموعه وزارت اقتصاد به مسجد مقدس جمکران است، موکب سوم در میدان شهر قائم و در خیابان شهیدان کبیری در چهار راه اتصال مسیرهای حرکت عزاداران مستقر است و موکب چهارم در بلوار الغدیر، جنب اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی استان قم که همزمان یکی از مراکز اسکان نیز در آن مستقر است، آماده ارائه خدمات به مشایعت‌کنندگان خواهد بود.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان قم با اشاره به اینکه تمامی اقلام، تجهیزات، امکانات رفاهی و ملزومات مورد نیاز مواکب و مراکز اسکان از پیش تهیه و آماده‌سازی شده است، تصریح کرد: این خدمات با مشارکت و هم‌افزایی بانک‌ها، شرکت‌های بیمه، اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی و سایر واحدهای تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌صورت منسجم و هماهنگ ارائه خواهد شد.

مظهر همچنین از پیش‌بینی سه مرکز اسکان برای پذیرایی و اسکان همکاران وزارت امور اقتصادی و دارایی از سراسر کشور خبر داد و گفت: این مراکز با امکانات لازم تجهیز شده‌اند تا شرایط مناسبی برای استقرار و خدمت‌رسانی همکاران فراهم شود.

وی در پایان با دعوت از مردم برای حضور حداکثری در این مراسم باشکوه اظهار داشت: خدمت به زائران و عزاداران این مراسم معنوی، توفیقی الهی و افتخاری ماندگار است و یقیناً حضور خانواده بزرگ وزارت امور اقتصادی و دارایی در کنار مردم ولایت‌مدار ایران، جلوه‌ای از همدلی، مسئولیت‌پذیری و وفاداری به آرمان‌های انقلاب اسلامی و شهدای والامقام خواهد بود.