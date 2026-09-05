رونمایی از سامانه جامع عضویابی، گزینش و استخدام ارتش

به گزارش خبرگزاری مهر، همایش عضویابان برتر ارتش با هدف ارائه گزارشی از اقدامات عضویابان ارتش و همچنین برنامه‌ریزی برای جذب هرچه بیشتر نیروی انسانی کیفی مورد نیاز ارتش به ویژه از طریق کنکور سراسری، امروز، شنبه، با حضور امیر دریادار حبیب‌الله سیاری، رئیس ستاد و معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران و جمعی از فرماندهان و مسئولان در ستاد ارتش، برگزار شد.

در این مراسم همچنین سامانه جامع عضویابی، گزینش و استخدام ارتش رونمایی شد. این سامانه نسل سوم سامانه‌های تولیدی در معاونت نیروی انسانی به شمار می‌رود که بر پایه هوش مصنوعی، توسعه و ارتقاء یافته‌اند. در بستر این سامانه، همه افراد فعال در سطح ارتش جمهوری اسلامی ایران، می‌توانند نسبت به عضویابی، عضوسازی و در نهایت جذب افراد مستعد را فراهم آورند. این سامانه قابلیت آزمون برخط را نیز داراست و در اختیار تمامی یگان‌های ارتش قرار خواهد گرفت.

امیر سرتیپ دوم امید اردلان، معاون نیروی انسانی ارتش جمهوری اسلامی ایران در این همایش، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی به ویژه شهدای ارتش مقتدر ایران اسلامی، با اشاره به اهداف برگزاری این همایش، اظهار کرد: ما نیاز به نخبگان نداریم، نخبگان را می‌توانیم بسازیم ولی باید نگرش‌ها را جذب کنیم. بنابراین لازم است با استخدام نگرش‌ها، توسعه و تربیت اتفاق خواهد افتاد. شهدای ما از نگرش خوبی برخوردار بودند، از روز اول نخبه نبودند بلکه با زحمات فرماندهان، پله پله رشد کردند و به مقام والای شهادت دست یافتند.

امیر سرتیپ دوم اردلان در خاتمه به لزوم تبلیغات صحیح از دانشگاه‌های ارتش اشاره و بیان کرد: باید به علاقه‌مندان بدانند که در دانشگاه‌های ما فقط رژه نیست و رشته‌های فنی و مهندسی و مرتبط با هوش مصنوعی نیز فعال است.

سرهنگ محجوب، رییس دبیرخانه هیات مرکزی جذب و گزینش در این همایش، با تاکید بر اهمیت راهبردی مقوله جذب در ارتش، اظهار کرد: جنگ اخیر نشان داد که شاید با هوش مصنوعی بتوان سرعت و صحت اهداف را بالا برد ولی بدون بینش راهبردی امکان اتخاذ تصمیمات استراتژیک وجود ندارد. در سطح استراتژیک به انسان‌هایی با عملکرد متفاوت نیازداریم. استخدام از این منظر یک فرایند راهبردی به شمار می‌رود و در حقیقت مهم‌ترین، عظیم‌ترین و اثربخش‌ترین فرایند هر سازمان، بحث استخدام است. نباید به این برایند به چشم یک فرایند اداری نگاه کرد.

وی با بیان اینکه ما به دنبال انسان‌های کیفی و با دانش هستیم که بتوانند جای شهدای عزیزمان را پر کرده و برای کشورمان افتخارافرینی کنند، گفت: مهم‌ترین اقدام تحولی در ارتش که به دستور فرمانده کل ارتش انجام شد، بخش تحول در کنکور سراسری بود تا بتوانیم از ظرفیت‌های آن نهایت استفاده را ببریم.

رییس دبیرخانه هیات مرکزی جذب و گزینش ارتش در خاتمه درباره دیگر اقدامات تحولی صورت گرفته در ارتش نیز بیان کرد: سامانه ثبت نام داوطلبان طیف درجه داری و همچنین سامانه جامع عضویابی، جذب و گزینش، از مهم‌ترین اقدامات تحولی انجام شده در ارتش است که امیدواریم با بهره‌گیری از آنان، موجبات تحقق برنامه‌های تحولی را فراهم آوریم.

در خاتمه این همایش نیز از عضویابان ارتش در بخش‌های مختلف، تقدیر و تجلیل به عمل آمد.