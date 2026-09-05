اسپری استنشاقی مغز و رایانه را بهم متصل می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندپندنت، شرکت «ساب سنس» در پی ایجاد یک جایگزین برای رابط مغز و تراشه نورالینک متعلق به ایلان ماسک است. این استارت آپ به جای اتکا به جراحی های تهاجمی برای کاشت الکترودها در مغز، تصمیم دارد از یک اسپری استنشاقی استفاده کند.

این فناوری با ارسال نانوذرات باردار از مسیر بینی به مغز به وسیله اعصاب بویایی که وظیفه انتقال اطلاعات درباره بو را دارند، فعال می شود. این ذرات پس از آنکه وارد مغز می شوند، خود را نزدیک اعصاب قرار می دهند تا بتوانند نسبت به میدان های مغناطیسی که هدست های خارجی ایجاد می کنند، واکنش دهند. چنین روندی سبب می شود فعالیت عصبی بدون نیاز به جراحی خوانش و تحریک شود.

کورزول در این باره می گوید: سال ها تصور می کردیم همگرایی هوش مصنوعی ، فناوری نانو و علوم اعصاب ممکن است شیوه تعامل انسان ها با فناوری را متحول کند. «ساب سنس» در پی ایجاد روشی است که این حوزه ها را به شیوه ای متقاعدکننده کنار هم جمع می کند و پتانسیل آن را دارد که محدودیت های جراحی رابط های مغز و رایانه را در گذر زمان فراتر ببرد و به سمت کاربرد های وسیع تر سوق دهد.

کورزویل به عنوان محقق ارشد هوش مصنوعی از سال ۲۰۱۲ میلادی در گوگل کار می کرد و به دلیل نظریه تکنیکی فناورانه از سال ۲۰۰۵ میلادی مشهور است.

او معتقد است هوش مصنوعی تا ۲۰۲۹ میلادی به پای هوش انسانی می رسد و پس از آن در ۲۰۴۵ میلادی انسان و ماشین ادغام می شوند و انفجار غیرقابل مهار هوش را در پی خواهند داشت.