به گزارش خبرنگار مهر، ابوالقاسم مقیمیحاجی پیش از ظهر شنبه در مراسم آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ حوزههای علمیه که در مدرسه علمیه فیضیه قم برگزار شد، با تجلیل از عملکرد مدیران، اساتید و کارکنان حوزوی در سال گذشته اظهار داشت: با وجود چالشهای دشوار، حوادث اجتماعی و جنگهای تحمیلی، حوزههای علمیه با حفظ استواری علمی و حضور فعال در عرصههای اجتماعی و مذهبی نظیر برپایی بیش از ۵۰۰ موکب در سراسر کشور، وظایف مسئولیتپذیرانه خود را در کنار مجاهدتهای علمی به انجام رساندند.
وی با تبیین آمارهای مربوط به ظرفیتهای آموزشی سال جاری تصریح کرد: سال تحصیلی جدید با برخورداری از بیش از ۵۰۰ واحد آموزشی در سطوح مختلف از جمله سطوح عالی، خارج و مراکز تخصصی آغاز میشود که در این مسیر، بیش از ۸ هزار و ۵۰۰ استاد در سراسر کشور به صورت تماموقت و پارهوقت به ترویج علوم دینی مشغول به تدریس خواهند بود.
معاون آموزش حوزههای علمیه با اشاره به روند رشد پذیرش در حوزههای علمیه افزود: برخلاف برخی روایتهای نادرست، از سال ۱۴۰۲ تاکنون شاهد رشد نسبی و مستمر در آمار ورودی به حوزهها بودهایم که امید میرود این روند صعودی در سال جاری نیز با افزایش شمار طلاب ادامه یابد.
گسترش رسمی دروس عالی تحقیقی و ترویج رشتههای نوین فقهی
مقیمیحاجی در تشریح برنامههای تحولی معاونت آموزش با استناد به ضرورت پاسخگویی حوزه به نیازهای روز، اظهار داشت: با توجه به تأکید امام شهید بر حرکت فقه به سمت تمدنسازی، برای نخستینبار با تصویب شورای عالی حوزههای علمیه، دروس عالی تحقیقی فراتر از حوزه فقه به رسمیت شناخته شد و از مهرماه امسال، برگزاری رسمی دروس عالی در مقطع خارج در رشتههای تفسیر و علوم قرآن، کلام و فلسفه آغاز میگردد.
وی با اشاره به سایر رشتههای در دسترس برای اساتید تصریح کرد: عناوین تخصصی دیگری از جمله حدیث و رجال، تاریخ و سیره و همچنین ادبیات عرب نیز برای سطوح عالی تصویب شدهاند که پس از تکمیل فرآیندهای اداری و معرفی هیئتهای داوری، در سال تحصیلی جدید وارد چرخه آموزشی خواهند شد.
معاون آموزش حوزههای علمیه با اشاره به نظام جدید اعتباربخشی به دروس ادامه داد: برای طلاب فعال، پس از گذراندن چهار سال دوره، امکان ادامه تحصیل در قالب شش سال دیگر با حمایتهای ویژه در زمینه خدمات و شهریه فراهم شده است که این امر مستلزم حفظ نظم علمی و گذراندن مصاحبهها و امتحانات سالانه است.
مقیمیحاجی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برنامههای تکریم اساتید و ارتقای سطح کیفی آموزش اظهار داشت: در راستای ایجاد نظم در بدنه آموزشی و ارتقای جایگاه علمی مدرسان، فرآیند رتبهبندی و تکریم اساتید در مرحله نهایی نظرخواهی قرار دارد تا با اجرای این الگو، موجب افزایش احترام به جایگاه اساتید و بهبود کیفیت آموزشی گردد.
وی با تبیین وضعیت رشد تحصیلی طلاب افزود: بر اساس شاخصهای علمی و کیفی، ۳۵ هزار طلبه شناسایی شدهاند که برای آنان پیشخوان کارنامه رشد تحصیلی فعال شده است و تلاش میشود تا علاوه بر حمایتهای معنوی، حمایتهای مادی نیز از طلاب مستعد و دارای رشد تحصیلی بالا صورت گیرد.
معاون آموزش حوزههای علمیه با اشاره به طرح وضعیتسنجی آموزشی تصریح کرد: بیش از ۵۰۰ مدرسه علمیه در سطح کشور بر پایه ۲۵ شاخص کمی و کیفی مورد ارزیابی قرار گرفتهاند که مدیران استانی میتوانند بر اساس این دادهها، جایگاه و میزان کیفیت آموزشی مراکز خود را در سطح استان و کشور رصد کنند.
تجلی تمدنسازی از طریق فقه تخصصی و بازنگری در فلسفه اسلامی
مقیمیحاجی با اشاره به تحقق پیامهای حوزه پیشرو در زمینه تخصصیسازی علوم، اظهار داشت: رشتههای نوین و کاربردی نظیر فقه خانواده، فقه اطلاعات و امنیت، فقه سیاست، فقه اخلاق، فقه تربیت، فقه اقتصاد و فقه مقارن، به همراه رشته تخصصی «مبانی فقه امام خمینی(ره)»، در کمیسیونهای تخصصی به تصویب رسیدهاند که از مهرماه امسال در قالب طرح «نجاح» عملیاتی خواهند شد.
وی با تأکید بر اهمیت حوزه تعلیم و تربیت و فضای مجازی افزود: رشته تعلیم و تربیت با گرایشهای دینی و اعتقادی و همچنین رشته «دین و مطالعات فضای مجازی» که با نگاهی به نیازهای عصر حاضر طراحی شدهاند، وارد مرحله اجرا و ابلاغ شدهاند تا پاسخگوی چالشهای جدید جامعه باشند.
معاون آموزش حوزههای علمیه در پایان با اشاره به بازنگری در سطوح فلسفه اسلامی تصریح کرد: فلسفه اسلامی باید به عنوان پشتوانه فکری تمدن عمل کند؛ از این رو، پس از هماندیشی گسترده با بیش از ۲۵۰ استاد برجسته و برگزاری جلسات متعدد علمی، سطوح دو، سه و چهار فلسفه اسلامی بازبینی و اصلاح شدند که از مهرماه امسال، اجرای این سطوح در سامانه نجاح، یکی از مهمترین دستاوردهای تحولی پس از دو دهه خواهد بود.
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