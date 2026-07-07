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۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۲۴

هشدار هواشناسی سطح زرد؛ نفوذ گردوغبار و ماندگاری هوای گرم در استان یزد

هشدار هواشناسی سطح زرد؛ نفوذ گردوغبار و ماندگاری هوای گرم در استان یزد

یزد - کارشناس هواشناسی استان یزد از هشدار سطح زرد نفوذ گرد و غبار تا اواخر وقت چهارشنبه خبر داد و گفت: تا پایان هفته جاری، در اکثر مناطق افزایش دما و ماندگاری هوای گرم مورد انتظار است.

به گزارش خبرگزاری مهر، صادق جوادی گفت: تا پایان هفته جاری، در اکثر مناطق افزایش دما و ماندگاری هوای گرم مورد انتظار است.

وی افزود: طی مدت فوق بویژه در ساعات بعدازظهر و شب گاهی وزش باد به‌نسبت شدید با احتمال گردوخاک و ورود گردوغبار از مناطق مجاور به استان پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس هواشناسی استان یزد گفت: برای بعداز ظهر امروز تا اواخر وقت فردا چهارشنبه ۱۷ تیرماه برای استان یزد هشدار سطح زرد صادر شده است.

وی گفت: وزش باد شدید با احتمال گرد و خاک و نفوذ گرد و غبار از مناطق مجاور به استان یزد از مخاطرات این سامانه است.

جوادب ادامه داد: همچنین کاهش دید افقی و کاهش کیفیت هوا، احتمال اختلال در ترددهای جاده‌ای و احتمال آسیب به سازه‌های موقت از دیگر مخاطرات این سامانه عنوان شده است.

کد مطلب 6881634

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