هشدار هواشناسی سطح زرد؛ نفوذ گردوغبار و ماندگاری هوای گرم در استان یزد

به گزارش خبرگزاری مهر، صادق جوادی گفت: تا پایان هفته جاری، در اکثر مناطق افزایش دما و ماندگاری هوای گرم مورد انتظار است.
وی افزود: طی مدت فوق بویژه در ساعات بعدازظهر و شب گاهی وزش باد بهنسبت شدید با احتمال گردوخاک و ورود گردوغبار از مناطق مجاور به استان پیشبینی میشود.
کارشناس هواشناسی استان یزد گفت: برای بعداز ظهر امروز تا اواخر وقت فردا چهارشنبه ۱۷ تیرماه برای استان یزد هشدار سطح زرد صادر شده است.
وی گفت: وزش باد شدید با احتمال گرد و خاک و نفوذ گرد و غبار از مناطق مجاور به استان یزد از مخاطرات این سامانه است.
جوادب ادامه داد: همچنین کاهش دید افقی و کاهش کیفیت هوا، احتمال اختلال در ترددهای جادهای و احتمال آسیب به سازههای موقت از دیگر مخاطرات این سامانه عنوان شده است.
نظر شما