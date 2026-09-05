به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روبط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی، فراخوان سی‌ویکمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان در ۸ بخش «مسابقه تئاتر ویژه خردسالان»، «مسابقه تئاتر ویژه کودکان»، «مسابقه تئاتر ویژه نوجوانان»، «مسابقه آثار فضای باز و دیگرگونه‌های اجرایی»، «مسابقه نمایشنامه‌نویسی»، «نمایش‌های ملل»، «تئاتر ملل» و «کارگاه‌های علمی- پژوهشی و انتقال تجربه» و با شعار «حال خوب بچه‌های امروز، حال خوب ایران فرداست» منتشر شد.

این دوره از جشنواره پذیرای نمایش‌هایی خواهد بود که اجراشده یا آماده اجرا باشند.

بخش خردسال

در انتخاب آثار مسابقه تئاتر خردسال، مشارکت دادن فعال مخاطب خردسال در فرایند بازی-نمایش، انتخاب مفاهیم و زبان مناسب، تصاویر قابل درک و مدت‌زمان نمایش متناسب با این گروه سنی مد نظر قرار می‌گیرد. در این بخش، حداکثر ۷ گروه پذیرفته می‌شود. آثار این بخش بهتر است قابلیت اجرا در مکان‌هایی مانند مهدکودک، خانه‌های بازی، مراکز آموزشی و یا فضاهای مشابه را داشته باشند. میزان کمک‌هزینه گروه‌های برگزیده این بخش، با نظر شورای انتخاب و دبیر جشنواره، تا سقف ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تعیین خواهد شد.

بخش کودک

در بخش مسابقه‌ تئاتر کودک حداکثر هفت اثر نمایشی پذیرفته خواهد شد. میزان کمک‌هزینه‌ گروه‌های برگزیده این بخش، با نظر شورای انتخاب و دبیر جشنواره، تا سقف ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تعیین خواهد شد.

بخش نوجوان

در بخش مسابقه‌ تئاتر نوجوان حداکثر هفت اثر نمایشی پذیرفته خواهد شد. میزان کمک‌هزینه‌ گروه‌های برگزیده‌ این بخش، با نظر شورای انتخاب و دبیر جشنواره، تا سقف ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تعیین خواهد شد.

بخش فضای باز و دیگرگونه‌های اجرایی

در بخش مسابقه نمایش‌های فضای باز و دیگرگونه‌های اجرایی، همه‌ گونه‌های نمایشی را که در مکان دیگری غیر از سالن‌های نمایش، اجرا می‌شوند در بر می‌گیرد. در این بخش حداکثر هفت اثر نمایشی پذیرفته خواهد شد. میزان کمک‌هزینه گروه‌های برگزیده این بخش، با نظر شورای انتخاب و دبیر جشنواره، تا سقف ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تعیین می‌شود.

بخش نمایشنامه‌نویسی

در بخش مسابقه نمایشنامه‌نویسی، این دوره صرفاً پذیرای آثاری با موضوع «آب و اهمیت آن در توسعه‌ پایدار، تاب‌آوری سرزمین ایران و اهمیت پاسداری از منابع آبی» خواهد بود. در ابتدای هر نمایشنامه‌ ارسالی، علاوه بر نمایشنامه، ارائه خلاصه طرح یک‌صفحه‌ای آن ضروری است. برای نمایشنامه‌هایی که پیش از این اجرا و چاپ شده باشند، امکان ارائه تقاضا در این مسابقه وجود ندارد. جایزه‌ این بخش به‌طور مساوی به ۳ تا ۵ اثر به مبلغ ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال اهدا می‌شود.

بخش میهمان

در بخش نمایش‌های میهمان، نمایش‌هایی به انتخاب دبیر، در بخش غیررقابتی جشنواره حضور دارند. دیگر جشنواره‌های تخصصی تئاتر کودک و نوجوان می‌توانند برگزیدگان خود را به این بخش معرفی کنند.

بخش تئاتر ملل

بخش تئاتر ملل ویژه نمایش‌های گروه‌های غیرایرانی است.

شرایط ثبت‌نام

ثبت درخواست برای شرکت در بخش‌های مختلف تنها از طریق ثبت‌نام و بارگذاری مدارک لازم در تارنمای جشنواره به آدرس icy.theater.ir مقدور خواهد بود. فرایند ثبت‌نام در تارنمای جشنواره تنها در تاریخ‌های تعیین‌شده میسر است و پس از آن به صورت خودکار این امر امکان‌پذیر نیست.

شرکت‌کنندگان باید آثار خود را به شیوه‌ای که در قسمت «نحوه بارگذاری اثر» در تارنمای جشنواره توضیح داده شده است، ارائه کنند. ارسال نسخه‌های تصویری آثار از طریق پیوند گوگل‌درایو (Google Drive Link) مقدور خواهد بود. نمایشنامه‌های ارسالی برای شرکت در مسابقه نمایشنامه‌نویسی باید به‌صورت یک فایل با فرمت PDF و با فونت B Nazanin (سایز ۱۴) در سایت جشنواره بارگذاری شوند؛ در غیر این صورت پذیرفته نخواهند شد. نسخه تصویری بارگذاری‌شده باید کیفیت مناسبی داشته باشد تا شورای انتخاب بتواند با مشاهده آن، جزئیات کامل نمایش را به‌درستی تشخیص دهد. دبیرخانه جشنواره در مورد چگونگی تصویربرداری آثار نمایشی، محدودیت خاصی اعمال نخواهد کرد و گروه‌ها می‌توانند متناسب با امکانات موجود، ویدیوی نمایش خود را تهیه و بارگذاری کنند. بارگذاری مجوز کتبی از نویسنده، مترجم یا ناشر برای ثبت‌نام در تمامی بخش‌ها الزامی است. در هر مرحله از جشنواره که ثابت شود گروه شرکت‌کننده فاقد مجوز لازم است، اثر مورد نظر از جشنواره حذف خواهد شد. دبیرخانه جشنواره فقط کارگردان نمایش را به عنوان صاحب اثر و سرپرست گروه به رسمیت می‌شناسد. در تمامی بخش‌های اجرایی، دبیرخانه جشنواره فقط پذیرای نسخه تصویری کامل آثار خواهد بود.

هر یک از شرکت‌کنندگان می‌تواند حداکثر ۲ اثر نمایشی را به جشنواره ارائه دهد، اما در مرحله نهایی تنها با یک اثر و در یکی از بخش‌های جشنواره امکان حضور دارند. نمایش‌هایی که در دوره‌های گذشته جشنواره حضور داشته‌اند، امکان حضور در سی‌ویکمین دوره را ندارند؛ مگر اینکه اثر در اجرای جدید، دستخوش تغییرات اساسی و قابل مشاهده‌ای در ساختار اجرایی، میزانسن، طراحی صحنه و سایر عناصر هنری شده باشد و نسخه به‌روزرسانی‌شده‌ای از آن ارائه شود. اسکان و پذیرایی گروه‌های منتخب طی مدت‌زمان تعیین‌شده بر عهده جشنواره است. هزینه‌های جانبی مانند رفت‌وآمد، جابجایی دکور و مخارج سفر بر عهده گروه‌های شرکت‌کننده خواهد بود. دبیرخانه جشنواره در قبال واگذاری محل تمرین و امکانات ساخت دکور گروه‌های شرکت‌کننده مسئولیتی ندارد. تصمیم‌گیری درباره‌ موارد پیش‌بینی‌نشده بر عهده‌ دبیرخانه جشنواره خواهد بود. نحوه ثبت‌نام شرکت‌کنندگان باید در تارنمای جشنواره به نشانی icy.theater.ir نسبت به ثبت درخواست حضور و بارگذاری اطلاعات مورد نیاز اقدام کنند.

ثبت‌نام متقاضیان از ۱۵ شهریور آغاز و ۲۵ مهر به پایان می‌رسد. در بخش مسابقه نمایشنامه‌نویسی، مهلت ارسال اثر تا ۱۰ آبان‌ است. همچنین اعلام نتایج راه‌یافتگان به بخش بعدی جشنواره ۱۰ آبان‌، صورت می‌گیرد و شروع جشنواره نیز از روز ۸ آذر است.

سی‌ویکمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان به دبیری مرضیه برومند ۸ آذر آغاز و تا ۱۳ آذر ادامه خواهد داشت.