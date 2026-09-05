به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله علیرضا اعرافی پیش از ظهر در مراسم آغاز سال تحصیلی حوزههای علمیه که در مدرسه فیضیه قم برگزار شد، با تأکید بر اینکه حوزه در برابر تحولات و تهدیدهای پیشروی اسلام و انقلاب اسلامی مسئولیت سنگینی بر عهده دارد، اظهار کرد: حوزههای علمیه همچنان اصالت را به انقلاب اسلامی و حضور در صحنه در برابر دشمنان اسلام، ایران و انقلاب میدهند و هر جا نیاز به حضور حوزویان برای حمایت از مردم و نیروهای مسلح باشد، این حضور باید در اولویت قرار گیرد.
وی افزود: در کنار جبران عقبماندگیهای احتمالی در عرصه علمی، آمادگی برای حضور در میدان و پشتیبانی از مردم و نیروهای مسلح از اولویتهای حوزههای علمیه است و حوزه خود را برای همه گزینهها در رویارویی با دشمن آماده میداند.
مدیر حوزههای علمیه کشور ادامه داد: ایران با پیروی از رهبری معظم انقلاب در مسیر پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی ذرهای کوتاهی نخواهد کرد و حوزههای علمیه نیز با همراهی ملت، مراجع عظام و رهبر معظم انقلاب در این مسیر حضور خواهند داشت.
وی با اشاره به آغاز سال تحصیلی حوزههای علمیه همزمان با سالروز ورود حضرت فاطمه معصومه(س) به قم بیان کرد: آغاز این سال تحصیلی را به اساتید، طلاب، مدیران مدارس و مراکز حوزوی و همه دستاندرکاران حوزه تبریک میگوییم و امیدواریم سال جدید زمینهساز حرکت پرشتابتر حوزه در مسیر رسالتهای علمی، دینی و اجتماعی باشد.
حوزه با رسالت دعوت به خدا حرکت میکند
آیتالله اعرافی با استناد به آیه شریفه «قُلْ هَذِهِ سَبِیلِی أَدْعُو إِلَی اللَّهِ عَلَی بَصِیرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِی» اظهار کرد: این آیه سه نکته اساسی را در هویت حوزه و رسالت حوزویان روشن میکند که نخستین محور آن دعوت به سوی خداست.
وی افزود: راه پیامبر اکرم(ص) دعوت جامعه و بشریت به سوی خداوند است و این دعوت به سمت قله و کانون قدرت لایزال الهی و پذیرش حاکمیت مطلق خداوند بر انسان و جهان صورت میگیرد و این همان رکن اساسی رسالت حوزههای علمیه است.
مدیر حوزههای علمیه کشور، بصیرت و آگاهی در دین را دومین رکن این مسیر دانست و گفت: بصیرت در کلام مفسران به فقاهت و شناخت زوایای دین تفسیر شده است و حوزه باید نسبت به دین، راه و شیوه تحقق و اجرای آن در جامعه آگاهی عمیق داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: این رسالت تنها به عصر پیامبر اکرم(ص) محدود نمیشود و در امتداد امیرالمؤمنین(ع)، ائمه اطهار(ع)، فقها، علما، مراجع و ولایت فقیه ادامه پیدا کرده است و امروز طلاب و حوزویان باید خود را در امتداد این مسیر تاریخی ببینند.
آیتالله اعرافی تصریح کرد: طلاب جوان باید در آغاز سال تحصیلی با خداوند و حضرت ولی عصر(عج) عهد ببندند که در مسیر پیامبر اکرم(ص)، ائمه اطهار(ع) و عالمان دین حرکت کنند و همانگونه که بزرگان حوزه در طول بیش از هزار سال این مشعل نورانی را حفظ کردهاند، آن را به نسلهای آینده منتقل کنند.
برنامههای تحول حوزه دنبال میشود
وی با اشاره به برنامههای مدیریت حوزههای علمیه بیان کرد: شورای عالی حوزه و مدیریت حوزههای علمیه به همراه مراکز و مؤسسات مختلف، عزم جدی برای ادامه مسیر رشد، تعالی و نقشآفرینی حوزه دارند و تلاش میشود با وجود محدودیتها و مشکلات، برنامههای تحولی با جدیت دنبال شود.
مدیر حوزههای علمیه کشور ادامه داد: نخستین برنامه حوزه به پایان رسیده و برنامه دوم بر اساس رهنمودهای رهبر معظم انقلاب، پیام حوزه پیشرو و سرآمد و مصوبات و اسناد شورای عالی حوزه در آستانه آغاز قرار دارد.
وی طرح شناسه ملی مدارس و رتبهبندی مدارس و واحدهای آموزشی را از دیگر اقدامات حوزه برشمرد و افزود: ششمین دوره رتبهبندی در حال اجراست و در کنار آن، واگذاری بخش قابل توجهی از طرحها و برنامهها به مدیریتهای استانی و مراکز تخصصی دنبال میشود.
آیتالله اعرافی با اشاره به تعامل حوزه با دستگاههای مختلف کشور گفت: تاکنون بیش از ۱۰۰ تفاهمنامه با دستگاههای نظام برای تأمین نیازهای آنان منعقد شده و طرح جامع هدفمندی مزایای حوزه نیز با همکاری مرکز خدمات حوزه و با حمایت دفتر مقام معظم رهبری در حال پیگیری است.
وی خاطرنشان کرد: در سالهای اخیر حدود ۵۰ مرکز و دفتر جدید متناسب با نیازهای حوزه راهاندازی شده و شورای هماهنگی نهادهای حوزه نیز برای ایجاد انسجام بیشتر میان مجموعههای مختلف حوزوی فعالیت خود را دنبال میکند.
حوزه از فناوریهای نوین بهره میگیرد
مدیر حوزههای علمیه کشور از راهاندازی چند مجتمع تخصصی علوم اسلامی و پژوهشکده مطالعات راهبردی حوزه و روحانیت خبر داد و گفت: در حوزه مسائل اجتماعی نیز حدود ۳۰ ستاد راهبری برای موضوعاتی مانند جمعیت، محیط زیست، حجاب و امر به معروف و نهی از منکر با حضور علما و استادان فعال شده است.
وی افزود: حدود ۳۰ ستاد همکاری با دستگاهها و مجموعههای مختلف نظام نیز شکل گرفته تا ظرفیت علمی حوزه برای پاسخگویی به نیازهای کشور بیش از گذشته مورد استفاده قرار گیرد.
آیتالله اعرافی با اشاره به ورود حوزه به عرصه فناوریهای جدید اظهار کرد: شورای فناوری، هوش مصنوعی و حوزه فعال شده است و حوزه باید نسبت به فناوریهای پیشرفته و علوم شناختی نه منفعل باشد و نه غافل بماند بلکه با شناخت دقیق و رویکردی هوشمندانه از ظرفیتهای آنها استفاده کند.
وی ادامه داد: در همین زمینه از چند اثر مهم در حوزه فناوری و هوش مصنوعی رونمایی شده و حمایت از پژوهشهای مورد نیاز حوزه و نظام نیز در دستور کار قرار دارد و تاکنون حدود هزار طرح مطالعاتی در این زمینه مورد حمایت قرار گرفته است.
مدیر حوزههای علمیه کشور با اشاره به فعالیت مرکز اسناد حوزه و روحانیت بیان کرد: در کتابخانه فیضیه حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار سند مربوط به تاریخ یکصد ساله حوزه قم گردآوری شده که حدود ۵۰۰ هزار مورد از آنها اسناد مکتوب است و این مجموعه میتواند تصویری از تحولات مهم حوزه در یک قرن اخیر ارائه کند.
وی همچنین از فعال شدن مرکز راهبری جذب و پذیرش، مرکز تخصصی دین و فضای مجازی، دبیرخانه دائمی همایشهای حوزه و روحانیت و مرکز فقه معاصر خبر داد و افزود: دفتر فلسفههای مضاف و نظامات اجتماعی اسلام و ستاد ادبیات عرب نیز برای تقویت این عرصهها آغاز به کار کردهاند.
عقبماندگیهای علمی باید جبران شود
آیتالله اعرافی در ادامه با اشاره به آسیبهایی که در سالهای گذشته متوجه روند علمی حوزه شده است، گفت: برخی تکانهها موجب ایجاد خلل در فعالیتهای علمی حوزه شده و امسال مدیران، اساتید و فعالان حوزوی باید جبران عقبماندگیهای احتمالی را در شمار خطوط اصلی فعالیت خود قرار دهند.
وی تأکید کرد: تقویت فعالیت علمی و جبران کاستیهای آموزشی باید با جدیت دنبال شود اما همزمان حوزه باید نسبت به نیازهای جامعه و شرایط کشور نیز احساس مسئولیت کند و در مواقع ضروری حضور در میدان را در اولویت قرار دهد.
مدیر حوزههای علمیه کشور با اشاره به تجربه جنگ اخیر اظهار کرد: این جنگ آینهای تمامنما از ایمان یک ملت بود و مجموعهای از درسهای اخلاقی و تربیتی را در خود جای داد که باید از این ظرفیت برای تربیت حوزویان، دانشآموزان و دانشجویان بهره گرفت.
وی افزود: استادان حوزه، آموزش و پرورش و دانشگاه باید جلوههای ایمان، ایثار و شهادت مردم را دستمایهای برای تقویت مباحث تهذیب و تربیت قرار دهند و این تجربه را به نسلهای آینده منتقل کنند.
آیتالله اعرافی تقویت مرجعیت و جایگاه رهبری را از دیگر خطوط مورد تأکید حوزه دانست و گفت: مرجعیت نهادی اصیل در حوزه است و تقویت رهبری معظم انقلاب نیز در آغاز زعامت ایشان باید مورد توجه قرار گیرد و ولایت فقیه به عنوان مشعل راهنمای حوزههای علمیه در این مسیر جایگاه روشنی دارد.
قدرت علمی و معنوی حوزه تقویت میشود
وی آشنایی با اندیشه بزرگان حوزه و به ویژه امام راحل و امام شهید را از محورهای اساسی فعالیتهای حوزوی برشمرد و افزود: شناخت اندیشه امام خمینی(ره) و رهبر شهید و تبیین صحیح عظمت انقلاب اسلامی در ایران و جهان، از وظایف مهم حوزههای علمیه است و همه حوزویان باید متناسب با توان خود در این عرصه نقشآفرینی کنند.
مدیر حوزههای علمیه کشور تصریح کرد: دو بال اصلی حوزه، قدرت علمی و فقهی از یک سو و قدرت روحی، معنوی و اخلاقی از سوی دیگر است و هر دو باید به صورت همزمان تقویت شوند.
وی ادامه داد: حوزه در طول تاریخ از ظرفیت عمیق فقهی، فکری، کلامی، حدیثی و تفسیری برخوردار بوده است و این بنیه علمی باید همچنان حفظ و تقویت شود و در کنار آن، تهذیب نفس و رشد اخلاقی و معنوی طلاب نیز در شمار اولویتهای اصلی قرار گیرد.
آیتالله اعرافی ارتباط مستمر با جامعه را از دیگر ضرورتهای حوزه دانست و گفت: حوزه باید با مردم، جوانان، دانشآموزان، دانشجویان، دانشگاهیان و اقشار مختلف جامعه ارتباط فعال داشته باشد و این موضوع از جمله تأکیدات رهبر معظم انقلاب در پیام حوزه پیشرو و سرآمد است.
وی خاطرنشان کرد: حوزه در مسیر پیشرفت خود باید از روشها و فناوریهای نوین بهره بگیرد اما استفاده از ابزارهای جدید نباید به معنای فاصله گرفتن از روشهای عمیق اجتهادی و مناهج اصیل حوزه باشد.
مدیر حوزههای علمیه کشور در پایان اظهار کرد: حوزه باید با انسجام، بصیرت و روحیه انقلابی و با تکیه بر روشهای اصیل علمی و اجتهادی، در امتداد مسیر مرجعیت و ولایت حرکت کند و رسالت خود را در عرصههای علمی، تربیتی، تبلیغی و اجتماعی به انجام برساند.
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